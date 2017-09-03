Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу

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Сборная Турции проводила первый матч под руководством экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

В середине первого тайма Артём Кравец откинул мяч чуть назад на Виктора Коваленко, у которого вместо удара с ходу получился пас на Андрея Ярмоленко, тот избежал офсайда и покатил мяч в дальний угол.

На 42-й минуте Евгений Коноплянка пошёл в прорыв слева, сместился к лицевой и прострелил в центр на свободного Ярмоленко, который обманул вратаря и нескольких защитников, а затем пробил в полупустые ворота.

Турнирная таблица отборочной группы I после семи туров:

1. Украина — 14 очков;

2. Хорватия — 13;

3. Исландия — 13;

4. Турция — 11;

5. Финляндия — 4;

6. Косово — 1.