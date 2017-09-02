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2 сентября 2017, 21:47 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Дубль Думбия принес футболистам Кот-д’Ивуара победу над габонцами в отборе к ЧМ-2018

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Сборная Кот-д’Ивуара по футболу разгромила команду Габона в матче третьего этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, в зоне Африканской конфедерации футбола.

Сборная Кот-д'Ивуара по футболу разгромила команду Габона в матче третьего этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года который пройдет в России в зоне Африканской конфедерации футбола. Увеличить
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Встреча третьего тура группы С, прошедшая в субботу в Либревиле (Габон), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Градель (53-я минута) и экс-нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия (77, 83).

С 7 очками ивуарийцы лидируют в группе, габонцы (2 балла) — третьи. В финальную часть чемпионата мира от Африканской конфедерации футбола выйдут 5 команд, победивших в третьем отборочном раунде в своих группах.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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