Дубль Думбия принес футболистам Кот-д’Ивуара победу над габонцами в отборе к ЧМ-2018

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Встреча третьего тура группы С, прошедшая в субботу в Либревиле (Габон), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Градель (53-я минута) и экс-нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия (77, 83).

С 7 очками ивуарийцы лидируют в группе, габонцы (2 балла) — третьи. В финальную часть чемпионата мира от Африканской конфедерации футбола выйдут 5 команд, победивших в третьем отборочном раунде в своих группах.