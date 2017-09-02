Дубль Думбия принес футболистам Кот-д’Ивуара победу над габонцами в отборе к ЧМ-2018
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Сборная Кот-д’Ивуара по футболу разгромила команду Габона в матче третьего этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, в зоне Африканской конфедерации футбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча третьего тура группы С, прошедшая в субботу в Либревиле (Габон), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Градель (53-я минута) и
С 7 очками ивуарийцы лидируют в группе, габонцы (2 балла) — третьи. В финальную часть чемпионата мира от Африканской конфедерации футбола выйдут 5 команд, победивших в третьем отборочном раунде в своих группах.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter