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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30878916/
2 сентября 2017, 21:50 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Партизан» в Бумбарево Брдо (Сербия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.

После этой встречи Сербия набрала 15 очков и лидирует в группе. Молдавия, имея в своем активе два очка, занимает шестое место.

В следующем туре Сербия 5 сентября в гостях сыграет с Ирландией. Молдавия в тот же день на своем поле примет Уэльс.

2.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа D FK Partizan
Сербия 3:0 Молдавия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Славолюб Муслин Игорь Добровольский
Голы
20′ Мият Гачинович  
30′ Александр Коларов  
81′ Александр Митрович  
Составы
Предраг Райкович  
Матия Настасич  
Бранислав Иванович (к)  
Александр Коларов  
Никола Максимович  
Филип Костич  
Неманья Гудель  
Мият Гачинович  
76′ Неманья Матич  
Неманья Радойя  
81′ Александр Митрович  
Александр Прийович  
66′ Душан Тадич  
Адем Ляич  
  Илие Чебану
  Вячеслав Посмак
  Александр Епуряну (к)
  Игорь Армаш
  Александр Дедов
  Артур Ионицэ
  Евгений Чеботару
  Раду Гынсарь
  Георге Антон 81′
  Игорь Бугаев
  Евгений Кочук 59′
  Александр Антонюк
  Андрей Кожокарь 75′
  Кэтэлин Карп
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 4
10 Угловые 2
8 Фолы 18
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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