Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018
Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Партизан» в Бумбарево Брдо (Сербия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.
После этой встречи Сербия набрала 15 очков и лидирует в группе. Молдавия, имея в своем активе два очка, занимает шестое место.
В следующем туре Сербия 5 сентября в гостях сыграет с Ирландией. Молдавия в тот же день на своем поле примет Уэльс.
Главные тренеры
|Славолюб Муслин
|Игорь Добровольский
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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