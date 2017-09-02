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2 сентября 2017, 21:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Испания — Италия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Коке, Иско, Давид Сильва, Асенсио.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.

Матч между испанцами и итальянцами начнётся в 21:45 мск.

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