Роналдо: Лучшим игроком в составе сборной Италии остается Буффон

«Жребий был жесток. Неправильно, что более слабые команды в других группах уже гарантировали себе путевки на чемпионат мира, а Испании или Италии придется играть стыковые матчи, рискуя не попасть на турнир. Думаю, сегодня Испания является фаворитом, но не ярковыраженным. Главное преимущество этой команды заключается в домашнем поле. Читал, что итальянцы не побеждали испанцев на их поле почти 70 лет. Наверное, это что-то значит. Лучшим игроком в составе сборной Италии остается Буффон. Настоящий феномен. Когда играл против него, всегда было четкое представление о том, что он дает своим командам чувствовать себя в безопасности. С годами он стал только сильнее. У Джанлуиджи есть харизма. Ему достаточно одного взгляда, чтобы донести свои мысли. У сборной Испании зрелая линии обороны, как и у итальянцев. А Серхио Рамос сейчас, возможно, лучший защитник мира, — цитирует Роналдо La Gazzetta dello Sport.