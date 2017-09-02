Роналдо: Лучшим игроком в составе сборной Италии остается Буффон
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира группы G Испания — Италия.
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Видимо, что-то случилось...
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«Жребий был жесток. Неправильно, что более слабые команды в других группах уже гарантировали себе путевки на чемпионат мира, а Испании или Италии придется играть стыковые матчи, рискуя не попасть на турнир. Думаю, сегодня Испания является фаворитом, но не ярковыраженным. Главное преимущество этой команды заключается в домашнем поле. Читал, что итальянцы не побеждали испанцев на их поле почти 70 лет. Наверное, это
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