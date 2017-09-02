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2 сентября 2017, 17:40 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Аскар Кожабергенов: При Бородюке никакого прогресса в игре сборной пока нет

Неудачно продолжает выступать в отборочном турнире мирового чемпионата казахстанская футбольная сборная. На этот раз наша команда уступила на «Астана Арене» гостям из Черногории с крупным счетом 0:3.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил поговорить о прошедшей игре с казахстанским футбольным специалистом Аскаром Кожабергеновым.

 — Аскар Сейдахметович, на Ваш взгляд, что не удалось выполнить казахстанской сборной, чтобы избежать такого крупного поражения?
— Прежде всего, нашим футболистам нужно было внимательнее играть при стандартных розыгрышах возле наших ворот. Вообще, стандарты у многих команд наработаны, и здесь, считаю, нужно было найти противоядие против этого. В итоге два мяча в наши ворота и были забиты после розыгрышей черногорцами стандартных положений. Также, конечно, нужно серьезнее относиться к реализации своих голевых моментов. Несмотря на то, что черногорские футболисты все же повыше классом, многие из них играют в хороших европейских клубах, наши игроки создавали голевые моменты, но реализация их оставляла желать лучшего. Если бы казахстанцы смогли забить, то все могло сложиться по-другому.

 — При счете 0:1 Исламбек Куат после подачи Гафуржана Суюмбаева имел реальный шанс забить, но, к сожалению, мяч в том эпизоде угодил в перекладину. Если бы наш игрок тогда сравнял счет, это бы серьезно, на Ваш взгляд, повлияло на ход игры, или черногорцы все равно переиграли бы казахстанцев?
— Считаю, что этот гол значительно мог бы изменить сценарий данной игры. Он придал бы уверенности нашей сборной, и неизвестно, как бы потом стали действовать сами черногорцы.

— Голкипером в этом матче был Давид Лория, который три раза вынимал мяч из сетки своих ворот. Как считаете, с выбором вратаря на матч Александр Бородюк не ошибся?
— На данный момент я считаю Давида Лория лучшим голкипером в Казахстане. Поэтому то, что именно ему доверили защищать ворота в этом матче, считаю правильным решением наставника сборной.

 — Отсутствие Бауыржана Исламхана в этой встрече из-за дисквалификации ослабило команду?
— Внутренняя игра у сборной Казахстана присутствовала. Тот же Серикжан Мужиков и Азат Нургалиев обеспечивали контроль мяча и доставляли его нашему нападающему Роману Муртазаеву. Если бы на поле присутствовал Бауыржан Исламхан, то в организационном плане команда была бы, конечно, посильнее, и, естественно, его не хватало.

 — Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович заявил, что ему понравились действия Романа Муртазаева. А Вы как можете оценить игру этого нападающего?
— Считаю, что Роман сыграл на хорошем уровне. Он всегда старался зацепиться за мяч, своими действиями пытался обострить игру у черногорских ворот и держал в напряжении оборону соперника. Единственное, — у него не было удачного завершения своих атак, но это опять дело в неважной реализации.

 — В этой игре наши футболисты часто использовали при атаках навесные передачи в штрафную площадь черногорцев. Как думаете, может, стоило выпустить более фактурных нападающих — Алексея Щеткина или Сергея Хижниченко?
— Ну, у Алексея Щеткина до этого была травма, и он пропускал несколько игр, и, возможно, в связи с этим еще не набрал нужных кондиций. Что касается Сергея Хижниченко, то после возвращения из Беларуси, думаю, он еще не набрал ту форму, которая ему позволяла бы выходить в основном составе сборной команды Казахстана. Вообще, считаю, что Александр Бородюк выставил сильнейший состав на данный момент.

 — Несмотря на крупное поражение, можете назвать игроков казахстанской сборной, которые показали хорошую игру?
— Мне понравилась игра Серикжана Мужикова. Он выделялся своей боевитостью и нестандартными действиями на поле, где помимо атакующих действий также успевал отрабатывать и в обороне.

— Как считаете, есть ли прогресс у сборной Казахстана при Александре Бородюке, или все же она топчется на месте?
— Честно говоря, пока ни по результатам, ни по самой игре никакого прогресса при Александре Бородюке у сборной Казахстана нет.

 — Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября в Польше. Могут ли в этом матче наши болельщики рассчитывать, скажем, на ничейный результат?
— Сделать это казахстанским футболистам будет очень сложно и практически нереально. Все-таки, матч будет проходить в Польше, да и перед этой игрой поляки проиграли Дании с крупным счетом 0:4, что их заставит играть с Казахстаном только на победу.

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