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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30877692/
2 сентября 2017, 17:10 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Сачивко и Сигневич вызваны в сборную Беларуси вместо травмированных Политевича и Полякова

Защитники сборной Беларуси Сергей Политевич и Денис Поляков не смогут принять участие в отборочном матче чемпионата мира-2018 со шведами из-за повреждений. Вместо них в национальную команду вызваны защитник минского «Динамо» Александр Сачивко и форвард БАТЭ Николай Сигневич.

Сборная Беларуси сыграет с командой Швеции на «Борисов-Арене» 3 сентября. Начало поединка — в 19.00.

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