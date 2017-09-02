Сачивко и Сигневич вызваны в сборную Беларуси вместо травмированных Политевича и Полякова
Защитники сборной Беларуси Сергей Политевич и Денис Поляков не смогут принять участие в отборочном матче чемпионата мира-2018 со шведами
из-за повреждений. Вместо них в национальную команду вызваны защитник минского «Динамо» Александр Сачивко и форвард БАТЭ Николай Сигневич.
Сборная Беларуси сыграет с командой Швеции на «Борисов-Арене» 3 сентября. Начало поединка — в 19.00.
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