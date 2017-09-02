Игорь Криушенко: после матча со сборной Люксембурга позвонил Хацкевич

После матча с Люксембургом прозвучала фраза, мол, мы опустились на дно. Согласитесь с этим мнением?

Не совсем. Понятно, что результат не самый приятный. Чуть ли не катастрофический. Но такое случается. Что помешало добиться приемлемого исхода? Исполнительское мастерство. Создали достаточно моментов, однако подвела реализация.

Егор Филипенко отметил, что соперник играл с большим желанием. Чем можно объяснить?

Сложный вопрос. Вероятно, это эпизод одной игры. Плюс у отдельной группы футболистов была некая выхолощенность. Конечно, настраивал команду на борьбу, ведь важно не уступить в желании, но… У люксембуржцев где-то сильнее горели глаза.

После четвергового поражения вы пообещали не ударить в грязь лицом на «Борисов-Арене». Конкретизируете?

Мы должны сыграть достойно. Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику. Постараемся не разочаровать болельщиков игрой.

Читали в интернете комментарии после этой неудачи?

Практически не просматриваю форумы. У каждого человека свое видение, и каждому все равно не ответить. Зачем лишним забивать голову?

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 31.08.2017, 21:45 1:0 Люксембург Беларусь

Бернд Штанге назвал положение в нашем футболе стагнацией…

Стагнация — термин экономический, поэтому не стал бы его тут применять. Как здравомыслящие люди вы должны понимать: поколение, которое воспитывалось советской школой, уходит. Индивидуально сильных исполнителей все меньше, в связи с чем мы вынуждены делать акцент на организации игры. Этот процесс не быстрый. Один матч легко и неплохо можем провести на эмоциях — следующий уже удается хуже. Разумеется, никто не желает опускать белорусский футбол в яму. Увы, пока ситуация складывается волнообразно.

Как команда переживает люксембуржский конфуз: он способен ее прибить морально?

Несомненно, буду освежать состав в воскресенье, ведь матч пройдет через два дня на третий. Без ротации не обойтись. Что касается поражения, то его разобрали, игроки получили свою долю критики. Как любого спортсмена, это должно ребят завести. Надеюсь, они окажутся в боевом тонусе.

Поражение шведов от болгар есть для нас негативный момент, поскольку на «Борисов-Арену» они приедут обозленными?

Больше думал бы о нашей команде и исходил бы от ее возможностей. Сейчас сборная находится в полной боевой готовности, чтобы даже с таким соперником играть на победу.

Из тех, кто занял в Люксембурге позиции в центре обороны, лишь Сиваков практикует в клубе схему с тремя защитниками. Почему отдали ей предпочтение и довольны ли ее действиями?

Серьезных ошибок сзади мы не допустили за исключением одной позиционной, которая и привела к голу. Тактику с тремя центральными практиковал уже давно, причем рассматривать ее можно по-разному: и как оборонительную, и как атакующую. Считаю ее на сегодняшний день оптимальной.

Поддерживали ли вас после этих 0:1 в гостях? Кто?

Да, многие звонили. И друзья, и знакомые. В том числе, например, Александр Николаевич Хацкевич, Алексей Сучков…

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 -:- Беларусь Швеция

Какая задача стоит на осеннюю часть цикла?

Жесткой цели набрать конкретное число баллов, как это было у Хацкевича, нет. Необходимо сражаться и пытаться заработать очки в каждой игре.

Есть ли ощущение, что команда рассержена? Есть ли та необходимая злоба, о которой вы говорили?

Вчера, повторюсь, с подопечными состоялась серьезная беседа. Рассчитываю, что все высказанные претензии ребята приняли к сведению. Не сомневаюсь в наличии у них самолюбия. Уверен, завтра они все покажут. Ну, а шансы есть против любого соперника.

Изучали ли сборную Швеции? Что она сейчас собой представляет?

Хорошая команда, достаточно активно атакует. Она задействует двух высокорослых форвардов с хорошей поддержкой с флангов и из глубины. Также очевиден акцент на стандартах.