Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30877183/
2 сентября 2017, 15:39 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Игорь Криушенко: Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне матча с командой Швеции ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне матча с командой Швеции ответил на вопросы журналистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Егор Филипенко отметил, что соперник играл с большим желанием. Чем можно объяснить?

Сложный вопрос. Вероятно, это эпизод одной игры. Плюс у отдельной группы футболистов была некая выхолощенность. Конечно, настраивал команду на борьбу, ведь важно не уступить в желании, но… У люксембуржцев где-то сильнее горели глаза.

После четвергового поражения вы пообещали не ударить в грязь лицом на «Борисов-Арене». Конкретизируете?

Мы должны сыграть достойно. Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику. Постараемся не разочаровать болельщиков игрой.

Читали в интернете комментарии после этой неудачи?

Практически не просматриваю форумы. У каждого человека свое видение, и каждому все равно не ответить. Зачем лишним забивать голову?

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швеции
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 6 новостей  Все новости
2 сентября

Игорь Криушенко: после матча со сборной Люксембурга позвонил Хацкевич

КХЛ. "Спартак" — "Динамо" Мн: рули на всплытие? (ОНЛАЙН)

"Лучше гор могут быть только горы". Как Дарья Домрачева провела лето