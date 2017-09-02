Игорь Криушенко: Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику

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Егор Филипенко отметил, что соперник играл с большим желанием. Чем можно объяснить?

Сложный вопрос. Вероятно, это эпизод одной игры. Плюс у отдельной группы футболистов была некая выхолощенность. Конечно, настраивал команду на борьбу, ведь важно не уступить в желании, но… У люксембуржцев где-то сильнее горели глаза.

После четвергового поражения вы пообещали не ударить в грязь лицом на «Борисов-Арене». Конкретизируете?

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 -:- Беларусь Швеция

Мы должны сыграть достойно. Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику. Постараемся не разочаровать болельщиков игрой.

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Практически не просматриваю форумы. У каждого человека свое видение, и каждому все равно не ответить. Зачем лишним забивать голову?