Игорь Криушенко: Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне матча с командой Швеции ответил на вопросы журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Егор Филипенко отметил, что соперник играл с большим желанием. Чем можно объяснить?
Сложный вопрос. Вероятно, это эпизод одной игры. Плюс у отдельной группы футболистов была некая выхолощенность. Конечно, настраивал команду на борьбу, ведь важно не уступить в желании, но… У люксембуржцев
После четвергового поражения вы пообещали не ударить в грязь лицом на «Борисов-Арене». Конкретизируете?
Мы должны сыграть достойно. Как и любая команда, будем стремиться к победе и, естественно, оказать максимальное сопротивление сопернику. Постараемся не разочаровать болельщиков игрой.
Читали в интернете комментарии после этой неудачи?
Практически не просматриваю форумы. У каждого человека свое видение, и каждому все равно не ответить. Зачем лишним забивать голову?
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