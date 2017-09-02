Покупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мира
Победа над Гондурасом сделала «ацтеков» недосягаемыми для конкурентов.
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Мексика стала пятой сборной, попавшей на чемпионат мира, подтвердив свой класс. На последних шести мундиалях мексиканцы неизменно преодолевали групповую стадию. Вероятно, что история повторится летом 2018-го. «Советский спорт» рассказывает о постоянном участнике ЧМ.
Тренер: Хуан Карлос Осорио.
С 2015-го года мексиканцев тренирует колумбиец. Хуан Карлос Осорио рано завершил футбольную карьеру
Самым успешным этапом карьеры Осорио можно считать работу с «Атлетико Насьоналем». Три титула чемпиона Колумбии, добытых клубом из Медельина, сделали Осорио лучшим тренером страны. После чего транзитом через бразильский «Сан-Паулу» 56-летний специалист возглавил сборную Мексики. Попадание на ЧМ — первый шанс для Осорио заявить о себе на весь мир.
Лидер: Джовани дос Сантос.
В сборной Мексики есть несколько ярких звезд. Но лицом нынешнего поколения является, безусловно, Джовани дос Сантос. Воспитанник «Барселоны» поиграл во многих клубах и чемпионатах. И везде про него говорили одно и то же — не раскрыл свой потенциал. Но даже в смутные времена, когда о Джовани начинали забывать, он всегда был полезен своей сборной. Предстоящий мундиаль станет для него третьим в карьере и, возможно, не последним. Ведь ему всего 28 лет. Сейчас он вовсю шумит в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Находится в превосходной форме и, думается, что в России опять поведет команду за собой. Да, Дос Сантосу не хватает харизмы, и он до сих пор воспринимается многими как тинейджер, но в игровом плане ему нет равных. «Десятка» на спине — яркое тому свидетельство.
Участие Мексики на ЧМ.
Мексиканцы участвовали в 15 чемпионатах мира — это рекорд среди команд, ни разу не выигрывавших титул. Любопытно, что становившиеся чемпионами мира — испанцы, французы, англичане и уругвайцы — отбирались на турнир меньшее количество раз, чем Мексика, для которой потолком является выход в ¼.
На 6 последних мундиалях «ацтеки» выходят из группы. А с учетом того, что в 1990-м году мексиканцы пропустили турнир
Достижения:
Чемпионат мира: ¼ финала (1970, 1986).
Кубок конфедераций: 1-е место (1999).
Золотой кубок КОНКАКАФ: 1-е место (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015).
Кубок Америки: 2-е место (1993, 2001), 3-е место (1997, 1999, 2007).
Олимпийские игры: 1-е место (2012).
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