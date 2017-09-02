Покупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мира

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Мексика стала пятой сборной, попавшей на чемпионат мира, подтвердив свой класс. На последних шести мундиалях мексиканцы неизменно преодолевали групповую стадию. Вероятно, что история повторится летом 2018-го. «Советский спорт» рассказывает о постоянном участнике ЧМ.

Тренер: Хуан Карлос Осорио.

С 2015-го года мексиканцев тренирует колумбиец. Хуан Карлос Осорио рано завершил футбольную карьеру из-за травмы и в 26 лет поступил в университет. Пройдя обучение в США и в Англии, 1998-м он начал тренировать. Долгое время работал ассистентом главного тренера. Первым клубом, который Осорио возглавил, был колмубийский «Мильонариос». Ну, а первое чемпионство завоевал с «Онсе Кальдас».

Самым успешным этапом карьеры Осорио можно считать работу с «Атлетико Насьоналем». Три титула чемпиона Колумбии, добытых клубом из Медельина, сделали Осорио лучшим тренером страны. После чего транзитом через бразильский «Сан-Паулу» 56-летний специалист возглавил сборную Мексики. Попадание на ЧМ — первый шанс для Осорио заявить о себе на весь мир.

Лидер: Джовани дос Сантос.

В сборной Мексики есть несколько ярких звезд. Но лицом нынешнего поколения является, безусловно, Джовани дос Сантос. Воспитанник «Барселоны» поиграл во многих клубах и чемпионатах. И везде про него говорили одно и то же — не раскрыл свой потенциал. Но даже в смутные времена, когда о Джовани начинали забывать, он всегда был полезен своей сборной. Предстоящий мундиаль станет для него третьим в карьере и, возможно, не последним. Ведь ему всего 28 лет. Сейчас он вовсю шумит в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Находится в превосходной форме и, думается, что в России опять поведет команду за собой. Да, Дос Сантосу не хватает харизмы, и он до сих пор воспринимается многими как тинейджер, но в игровом плане ему нет равных. «Десятка» на спине — яркое тому свидетельство.

Участие Мексики на ЧМ.

Мексиканцы участвовали в 15 чемпионатах мира — это рекорд среди команд, ни разу не выигрывавших титул. Любопытно, что становившиеся чемпионами мира — испанцы, французы, англичане и уругвайцы — отбирались на турнир меньшее количество раз, чем Мексика, для которой потолком является выход в ¼.

На 6 последних мундиалях «ацтеки» выходят из группы. А с учетом того, что в 1990-м году мексиканцы пропустили турнир из-за запрета ФИФА, они выходят в плей-офф на 7 чемпионатах мира подряд, в которых принимали участие. Более продолжительными сериями могут похвастать только Бразилия и Германия. Однако начиная с 1994 года, мексиканцы неизменно вылетают на стадии 1/8 финала.

Достижения:

Чемпионат мира: ¼ финала (1970, 1986).

Кубок конфедераций: 1-е место (1999).

Золотой кубок КОНКАКАФ: 1-е место (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015).

Кубок Америки: 2-е место (1993, 2001), 3-е место (1997, 1999, 2007).

Олимпийские игры: 1-е место (2012).