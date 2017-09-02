В Мадриде бьются за Россию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Группа G.

Испания — Италия, Израиль — Македония, Албания — Лихтенштейн.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 -:- Испания Италия

Безусловно, главным матчем игрового дня, да и всего текущего окна на матчи сборных, будет противостояние Испании и Италии. Дело не только в том, что в официальном матче встречаются две топ-сборные с богатой историей противостояний, а еще и в том, что к игре они подошли, набрав по 16 баллов.

Фактически, на «Сантьяго Бернабеу» будет решаться, кто из соперников получит прямую путевку на мундиаль в Россию, а кому еще предстоит нервотрепка стыковых встреч.

С отборочного матча в первом круге, состоявшегося почти год назад — 6 октября 2016 года, — утекло много воды. Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан», закончили карьеры Франческо Тотти и Хаби Алонсо, Диего Коста попал в опалу в «Челси», а на его место был куплен у «Реала» Альваро Мората…

В сборную Испании неожиданно для всех Хуленом Лопетеги был возвращен 35-летний форвард Давид Вилья, заканчивающий карьеру в МЛС.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 -:- Израиль Македония

Хотя больше внимания сейчас привлекает расцветший в мадридском «Реале» левоногий универсал Марко Асенсио, превращающий в голы все, к чему прикасается.

Зато в воротах сборной Италии неизменно играет Джанлуиджи Буффон и вкупе с оборонительным, теперь уже миланско-ювентийским трио Кьеллини — Бонуччи — Барзальи он будет на страже неприкосновенности последнего рубежа.

В первом круге команды разошлись миром (1:1), причем Италия спаслась своим единственным ударом в створ, но куда более памятны эмоции от матча 1/8 финала на Евро-2016, в котором два безответных итальянских гола сняли с испанцев корону чемпионов Европы.

Испания в последние годы утратила статус гегемона мирового футбола, передав его Германии и отойдя в когорту «простых топ-сборных», и встреча на «Сантьяго Бернабеу» важна для «фурии рохи» еще и с позиций самоутверждения — победа откроет прямую дорогу на мундиаль и придаст уверенности в себе.

Понимая это, футболисты мадридского «Реала» Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль через прессу просят болельщиков не освистывать их партнера по сборной и врага по клубному футболу, защитника «Барселоны» Жерара Пике. Тот своим острым языком при неоднозначной игре в последнее время настроил против себя полстраны.

Тот же Рамос, кстати, еще заявил, что вряд ли закончит карьеру в сборной после чемпионата мира в России, в попадании на который он не сомневается. Уже легендарный защитник планирует выступить и через пять лет в Катаре, но пока все его мысли — о противостоянии с Италией, обещающем быть классным.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Испании — 2:1.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 2.09.2017, 21:45 -:- Украина Турция

Группа I.

Украина — Турция, Хорватия — Косово, Финляндия — Исландия.

Сумасшедшая интрига живет в группе I, где на два вожделенных места, дающих прямую путевку на мундиаль и место в стыковом турнире, претендуют сразу четыре сборных. Хорватия и Исландия возглавляют секстет, имея в активе по 13 баллов, но Украина с Турцией не иллюзорно ведут с ними борьбу, отставая всего на два очка каждая.

И если между собой хорваты и исландцы уже сыграли дважды, то всем остальным в этом квартете лидеров еще предстоит провести по одной встрече друг с другом.

Украина и Турция сыграют как раз 2 сентября, и матч в Харькове может оказаться роковым для одной из сборных — поражение отбросит ее слишком далеко, особенно учитывая, что Хорватия не должна испытать проблем с Косово, а Исландия уж как-нибудь обыграет на выезде Финляндию.

Встреча первого круга в Конье получалась захватывающей. Андрей Ярмоленко и Артем Кравец уже в первом тайме написали сразу два «письма турецкому султану», но прямо перед перерывом пришел ответ от Озана Туфана, а в концовке одиннадцатиметровую «бандероль» доставил Хакан Чалханоглу.

Теперь Чалханоглу уже не игрок леверкузенского «Байера», а одна из новых надежд перезагружающегося итальянского «Милана», но и с Ярмоленко случилось то, о чем говорили всю его карьеру, но во что уже не верилось.

Яркий полузащитник наконец перебрался в европейский клуб, причем ни куда-нибудь, а в дортмундскую «Боруссию», где он должен будет стать заменой сбежавшему в «Барселону» Усману Дембеле и соперником по Рурскому дерби Евгению Коноплянке.

Но это, само собой, не все интриги. Сборную Турции успел возглавить яркий Мирча Луческу, у которого не очень получилось в «Зените», особенно если сравнивать его деятельность в Северной столице с годами плодотворной работы в донецком «Шахтере».

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 2.09.2017, 21:45 -:- Хорватия Косово

Собственно, румынский специалист в преддверии игры в Харькове — со свойственной ему скромностью — не преминул отметить свой вклад в становление восьми игроков «Шахтера» в нынешнем созыве украинской национальной команды и в стиль, в котором она играет.

Впрочем, Андрей Шевченко акцентирует внимание на том, что эта игра не будет противостоянием тренеров и тем более не будет сражением киевлянина с дончанином. Важнее всего результат и очки, ведь может так выйти, что на чемпионат мира не попадут ни те, ни другие.

Например, никого не устроит ничейный исход в этом противостоянии, потому что он сработает на хорватов и исландцев, а значит, нас ждет обоюдоострая битва «от ножа».

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Украины — 2:1.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа D, 2.09.2017, 21:45 -:- Уэльс Австрия

Группа D.

Уэльс — Австрия, Сербия — Молдавия, Грузия — Ирландия.

Чем-то похожа на украинскую группу ситуация в секстете D, только Сербия и Ирландия ушли от играющих между собой Уэльса с Австрией на почтительное расстояние в 4 балла.

Так что для валлийцев, так ярко выступивших прошлым летом на чемпионате Европы во Франции, и австрийцев, которые там, вопреки высоким ожиданиям, провалились, очная встреча в Кардиффе приобретает характер момента истины.

Поражение выбьет неудачника из борьбы, ничья выбьет обоих, а потому «Миллениум» с первых минут погонит «драконов» вперед, и возвращение в строй вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла для хозяев тут очень кстати.

Что «валлийской электричке» сможет противопоставить «австрийский Ибрагимович» Марко Арнаутович?

В первом круге была захватывающая ничья (2:2), и Бэйл тогда за 90 минут ничего не сделал, а вот Арнаутович оформил спасительный дубль.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 2:2.