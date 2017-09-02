«Германии повезло в игре с чехами»

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Чехия — Германия — 1:2.

Ситуация в группе С была предельно проста: Германию, выигравшую шесть матчей из шести, вряд ли представлялось возможным остановить на пути в Россию, а вся борьба шла между занимавшей второе место с ничьей и поражением Северной Ирландией и ее преследователями в лице Чехии и Азербайджана.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 1.09.2017, 21:45 1:2 Чехия Германия

При этом даже в борьбе за стыковые матчи чехи до седьмого тура отставали от североирландцев на 4 очка, а азербайджанцы — на шесть.

Так что домашний матч против Бундестим Йоахима Лева приобретал для чешской команды значение ключевой игры. Если хозяева взяли бы три «бонусных» очка, борьба за попадание на мундиаль стала бы для них более-менее реальной.

Несмотря на агрессивное начало игры от чешской сборной, Германия легко разбила прессинг соперника и довольно быстро открыла счет. Месут Озил уже на 6-й минуте вывел Тимо Вернера на ударную позицию, и форвард огорчил Томаша Вацлика, аккуратно пустив мяч под бросившимся наперерез голкипером.

Германия выглядела получше большую часть матча, хотя сама по себе игра для нее и не имела решающего турнирного значения. Однако и хозяева, игравшие как раз «матч жизни», отрезками смотрелись очень прилично.

За старания Чехия была вознаграждена на 82-й минуте игры, когда Владимир Дарида пушечным дальним ударом вогнал мяч в ворота от перекладины, не оставив шансов заменявшему травмированного Мануэля Нойера Марку-Андре тер Штегену.

И все же даже не особенно спасительного (на фоне разгромившей со счетом 3:0 на выезде Сан-Марино Северной Ирландии) очка чехи не заработали.

На 88-й минуте Тони Кроос, оправдывая свою фамилию, мягкой подачей нашел голову Матса Хуммельса в чужой штрафной, а защитник нанес техничный удар точно в угол мимо Вацлика.

«Мы определенно не можем быть довольны тем, как играли сегодня. Нам повезло в матче с чехами. Соперник отлично защищался, но мы сами усложняли себе жизнь», — заявил по окончании встречи главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.

Интересно, что этот матч стал 20-м подряд в составе национальной команды без замен для 22-летнего защитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, который бессменно выходит на поле в отборочном цикле и участвовал в Кубке конфедераций, где Бундестим выступала экспериментальным составом, что не помешало ей взять очередной трофей.

Что касается Северной Ирландии, то она практически оформила вторую строчку в группе, так как проиграла не только Чехия, но и Азербайджан, получивший в Норвегии сначала мяч в свои ворота с пенальти, а во втором тайме организовавший автогол — 0:2.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 21:45 4:0 Дания Польша

Дания — Польша — 4:0.

Первое поражение в отборочном турнире потерпел лидер группы Е, сборная Польши. Подопечные Збигнева Бонека были в пух и прах разнесены в Копенгагене остро нуждающейся в очках датской командой.

Главным героем встречи стал хавбек и лидер английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, который сначала сделал две результативные передачи в первой половине игры на Томаса Делейни и Андреаса Корнелиуса, а затем подвел итог противостоянию своим голом. Между этими событиями еще вклинился мяч Никласа Йоргенсена — 4:0.

«Мы были бессильны, датчане заслуженно победили. Однако мы идем на первом месте, и, вероятно, отправимся в Россию. Иногда матчи просто не складываются, но на этот раз все произошло потому, что датчане были хороши, — сказал после игры польскому изданию Sport Збигнев Бонек.

— В футболе нужно хорошо играть в каждом матче, но я не виню своих футболистов. Прежде всего, соперники были физически сильнее и выигрывали единоборства. Теперь мы должны победить сборную Казахстана, мы по-прежнему фавориты, и датчане хотели бы быть на нашем месте.

Это плохая неделя для польского спорта. Мы проиграли в волейболе, баскетболе, а вот теперь и в футболе. У нас есть потенциал, но эта игра указала на наши недостатки.

В активе сборной Польши осталось 16 очков, и она по-прежнему возглавляет подгруппу Е, но теперь Дания имеет всего на три балла меньше. Однако пока датчане даже вне стыковой зоны, так как 13 очков набрала и опережает «викингов» по личной встрече Черногория, разгромившая на выезде Казахстан — 3:0.

Небольшие шансы на попадание в Россию сохраняет и национальная команда Румынии, благодаря голу Александру Максима в добавленное время переигравшая дома Армению. В начале второй половины хозяева получили право на пенальти, а армяне остались в меньшинстве, но Богдан Станку не сумел переиграть Григора Меликсетяна с точки.

И все же дожав гостей, румыны обошли их в таблице на три балла, но отстают на четыре от Черногории и Дании. Отыграть такой гандикап сразу у двух соперников за три оставшихся тура можно теоретически, но почти нереально на практике.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа F, 1.09.2017, 21:45 0:4 Мальта Англия

Мальта — Англия — 0:4.

Сборная Англии, лидирующая в группе F, потрепала нервы своих болельщиков, дотянув в выездном противостоянии с Мальтой нулевую ничью до перерыва.

Вскоре после возобновления встречи Гарри Кейн открыл счет, но минимальный перевес подопечных Саутгейта держался почти до самого конца.

Лишь на 85-й минуте Райан Бертранд организовал второй гол, а в добавленное время Дэнни Уэлбек и Гарри Кейн добили уставших мальтийцев, обеспечив англичанам пристойный для фаворита перевес — 4:0.

«Мы могли забить Мальте дважды в самом начале матча. Понимали, что соперник будет глубоко сидеть в обороне, которую придется взламывать. Ждали, что будет сложно создавать опасные моменты у ворот Мальты, — приводит слова Гарета Саутгейта Goal.com.

— Мы старались держать мяч и выматывали соперника. Вполне нормально, что при такой тактике мы смогли забить только в концовке встречи. Для этого нам и нужна сильная скамейка запасных.

Конечно, болельщики хотели увидеть ранние голы, но мы выиграли со счетом 4:0, это самое главное.

Мне понравилось, как команда реагировала на происходящее. Наш план сработал не сразу, но парни не паниковали. Мы продолжали играть в футбол и забили свои мячи.

Англия осталась лидером своего секстета, набрав 17 очков, а вторую позицию на расстоянии в два балла сохранила сборная Словакии, которая дома одержала важнейшую победу над словенцами.

Единственный мяч был забит на 81-й минуте, причем собственные ворота поразил новичок питерского «Зенита» защитник Миха Мевля.

Теперь Словения, как и выигравшая у Литвы на выезде со счетом 3:0 Шотландия, отстает от словаков на четыре балла каждая, и борьба за стыковые матчи становится для них пределом мечтаний.

Мексика — Панама — 1:0.

Уже в ночь на 2 сентября по московскому времени в Мехико определился пятый участник финального раунда ЧМ-2018 — им стала сборная Мексики, обыгравшая с минимальным счетом Панаму. Благодаря этой победе мексиканцы гарантировали себе поездку в Россию следующим летом — ранее это уже сделали Иран, Бразилия и Япония, а также (на правах сборной-хозяйки) отечественная команда.