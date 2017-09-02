Тренер сборной Черногории по футболу: В поражении нет вины тренера. Дело в мотивации игроков
Главный тренер сборной Черногории по футболу Любиша Тумбакович прокомментировал победу над Казахстаном в матче в Астане, который прошел в рамках отбора на чемпионат мира-2018. По его мнению, счет встречи не совсем справедлив.
«Я считаю, что в поражении нет вины тренера. Дело в мотивации игроков. У наших футболистов была другая мотивация. Мы хотим занять высокую позицию в турнирной таблице.
Что касается счета, то он не совсем справедлив.
Потому что в некоторых моментах сборная Казахстана проявляла инициативу. Мы думаем, что было бы справедливо, если бы сборная Казахстана забила один гол. В сборной Казахстана есть интересные игроки, особенно хочу отметить игрока, который играл слева (Дмитрий Шомко — прим. ред.) слева, а также футболиста, который выступал под номером 14 (Роман Муртазаев — прим. ред.)", — цитирует Тумбаковича официальный сайт ФФК.
Напомним, сборная Казахстана в Астане со счетом 0:3 проиграла Черногории. При этом в двух случаях гости забивали головой после подачи со штрафного.
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