Бородюк: Против Черногории не получилось сыграть безупречно. Это, наверное, наш бич

«Мы наигрывали стандартные положения, но, к сожалению, у нас не получилось сегодня сыграть безупречно. Действительно это, наверное, наш бич. Стандартные положения в современном футболе — шестьдесят процентов забитых мячей. К сожалению, в этом плане мы не дорабатываем. Нам надо еще прибавить в плане игровой дисциплины.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 0:3 Казахстан Черногория

И конечно же, нам необходимо было забивать голы в тех моментах, которые мы создали. Черногория очень сильный соперник, хорошая организованная команда. Недаром они ведут борьбу за попадание на чемпионат мира. Те игроки, которых я вызвал на данный момент — это лучшие футболисты, которые играют в чемпионате Казахстана. Может, не на протяжении всей игры, но в отдельных эпизодах мы неплохо смотрелись. Ранее я уже говорил, что у команды нет уверенности в себе. Самое главное то, что игроки сборной Черногории выступают в сильнейших чемпионатах, и у них есть богатый международный опыт. Нашим игрокам как раз таки не хватает опыта выступлений на таком высоком уровне. Если бы мы реализовали все свои моменты, то игра, наверное, складывалась бы по-другому. Когда соперники забивают со стандартов, в психологическом плане команде становится намного тяжелей", — цитирует Бородюка официальный сайт ФФК.

Ранее итоги прошедшего матча подвели вратарь сборной Казахстана Давид Лория, вышедший на поле с капитанской повязкой, и защитник черногорцев Стефан Савич.

Напомним, сборная Казахстана в Астане со счетом 0:3 проиграла Черногории. При этом в двух случаях гости забивали головой после подачи со штрафного.