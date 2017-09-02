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2 сентября 2017, 9:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в ЧМ-2018

ТАСС, 2 сентября. Сборная Мексики на своем поле победила команду Панамы со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

<em>ТАСС 2 сентября. </em>Сборная Мексики на своем поле победила команду Панамы со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). Увеличить
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Мяч на 53-й минуте забил Ирвин Лосано.

В других матчах тура сборная США дома уступила команде Коста-Рики — 0:3, сборная Тринидада и Тобаго на своем поле проиграла команде Гондураса со счетом 1:2.

Сборная Мексики за три тура до окончания квалификации гарантировала себе как минимум третье место в отборочной группе, дающее право на прямое попадание на чемпионат мира. Турнирное положение после семи сыгранных матчей: Мексика — 17 очков, Коста-Рика — 14, США — 8, Гондурас — 8, Панама — 7, Тринидад и Тобаго — 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда — по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

На данный момент определились пять участников чемпионата мира. Помимо сборных Мексики и России (хозяйка турнира), это команды Бразилии, Ирана и Японии.

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