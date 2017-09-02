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2 сентября 2017, 0:17 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Немецкие футболисты обыграли чехов в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 1 сентября. Сборная Германии одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 в выездном матче группы С в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В таблице группы С сборная Германии занимает первое место одержав семь побед в семи матчах. Увеличить
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В составе действующих чемпионов мира голами отметились Тимо Вернер (4-я минута) и Матс Хуммельс (88). У хозяев единственный мяч на счету Владимира Дариды (78).

В таблице группы С сборная Германии занимает первое место, набрав 21 очко в семи матчах. Чехи расположились на третьей позиции с девятью очками. В других матчах группы С норвежцы со счетом 2:0 обыграли азербайджанцев, а сборная Северной Ирландии разгромила команду Сан-Марино (3:0).

В следующем матче четвертого сентября немцы на своем поле примут норвежцев. Сборная Чехии в тот же день на выезде сыграет с командой Северной Ирландии.

В матчах группы F сборная Англии разгромила команду Мальты (4:0), словаки обыграли словенцев (1:0), а шотландцы — литовцев (3:0). В таблице первое место занимает английская команда, набравшая 17 очков в семи матчах. Словаки расположились на второй позиции (15 очков), шотландцы и словенцы набрали по 11 очков и занимают третье и четвертое место соответственно.

В матчах группы Е черногорцы обыграли команду Казахстана (3:0), датчане разгромили поляков (4:0), а румыны победили армянских футболистов (1:0). Поляки, несмотря на поражение, занимают первое место в группе, набрав 16 очков в семи играх. Черногорцы с 13 очками занимают вторую строчку, опережая датчан (13 очков) по дополнительным показателям.

1.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа C Eden
Чехия 1:2 Германия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Карел Яролим Йоахим Лев
Голы
78′ Владимир Дарида  
11 Тимо Вернер (М. Езил) 4′
  Матс Хуммельс (Т. Кроос) 88′
Составы
Томаш Вацлик 1
Теодор Гебреселассие 4
Ян Боржил 18
35′ Томаш Калас 3
Марек Сухи (к) 17
Филип Новак 22
Владимир Дарида 8
Томаш Соучек 15
53′ Ян Копиц 13
Ладислав Крейчи 19
76′ Михаэль Крменчик 11
Ян Климент 21
89′ Якуб Янкто 14
Яромир Змргал 7
22 Марк-Андре тер Штеген
4 Маттиас Гинтер
5 Матс Хуммельс 90+1′
18 Джошуа Киммих
13 Томас Мюллер (к) 43′
10 Месут Езил
3 Йонас Хектор
8 Тони Кроос
20 Юлиан Брандт 61′
16 Антонио Рюдигер
13 Ларс Штиндль 67′
7 Юлиан Дракслер
11 Тимо Вернер 79′
14 Эмре Джан
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
6 Угловые 2
19 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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