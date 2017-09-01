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1 сентября 2017, 22:33 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Александр Бородюк: На данный момент это лучшие игроки Казахстана

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал игру против сборной Черногории — 0:3, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

— Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на Чемпионат Мира. Нам предстоит проделать много работы, в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60% от всех голов, и тут мы уступили.

— По какому принципу отбираются игроки в сборную? Шомко выпадает, Куат упускает моменты. Чувствуется, что игроки не понимают друг друга.

— Это лучшие футболисты, которые играют в Премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют зарубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим игрокам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.

— В первом тайме было минимум два момента, во втором — Куат не использовал несколько моментов? Как решить эту ситуацию? Может стоило выпустить высокорослого форварда во втором тайме?

— Те моменты, которые мы создали, нужно было забивать. Будем отрабатывать на тренировках. Команда должна закаляться в матчах с таким сильным соперником. Можно было выпустить нападающего. Но после ухода Жукова возникали определенные проблемы. Жуков и Куат взаимодополняют друг друга. Мы не хотели нарушать этот баланс. Их голкипер играл хорошо на выходах, защитники хорошо располагались в штрафной площади и пресекали все наши прострелы. Не было у нас и последнего паса. В действиях игроков чувствуется неуверенность в себе — что мы можем реализовать момент.

— Зачем мы прибегали к навесам, когда не было высокого нападающего в первом тайме?

— Такой установки не было. Мы планировали через фланги вскрыть их оборону, с выходом в свободные зоны. С нашими навесами легко справлялись их защитники, вы сами это видели.

— На этом поле в прошлом году мы вырвали ничью в играх с Польшей и Румынией, теперь через год поражение от Черногории, вы считаете, что есть регресс в игре сборной?

— Возможно, как я не дорабатываю, так и игроки. За это поражение я, как главные тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя, я не намерен.

1.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Казахстан 0:3 Черногория
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Любиша Тумбакович
Голы
  Стеван Йоветич 31′
  Фатош Бечирай 53′
  Марко Симич 63′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Абзал Бейсебеков  
Дмитрий Шомко  
Юрий Логвиненко  
Исламбек Куат  
74′ Серикжан Мужиков  
Роман Муртазаев  
85′ Гафуржан Суюмбаев  
Асхат Тагыберген  
17′ Георгий Жуков  
53′ Максат Байжанов  
21′ 62′ Азат Нургалиев  
Бауыржан Турысбек  
  Даниэль Петкович
  Стефан Савич
  Марко Симич 43′
  Марко Вешович
  Жарко Томашевич
  Никола Вукчевич
  Адам Марушич
  Марко Янкович
  Небойша Косович 54′
  Мирко Иванич
  Стеван Йоветич 72′
  Эльсад Зверотич
  Фатош Бечирай 84′
  Стефан Мугоша
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
9 Угловые 1
19 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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