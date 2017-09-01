Александр Бородюк: На данный момент это лучшие игроки Казахстана

— Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на Чемпионат Мира. Нам предстоит проделать много работы, в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60% от всех голов, и тут мы уступили.

— По какому принципу отбираются игроки в сборную? Шомко выпадает, Куат упускает моменты. Чувствуется, что игроки не понимают друг друга.

— Это лучшие футболисты, которые играют в Премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют зарубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим игрокам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.

— В первом тайме было минимум два момента, во втором — Куат не использовал несколько моментов? Как решить эту ситуацию? Может стоило выпустить высокорослого форварда во втором тайме?

— Те моменты, которые мы создали, нужно было забивать. Будем отрабатывать на тренировках. Команда должна закаляться в матчах с таким сильным соперником. Можно было выпустить нападающего. Но после ухода Жукова возникали определенные проблемы. Жуков и Куат взаимодополняют друг друга. Мы не хотели нарушать этот баланс. Их голкипер играл хорошо на выходах, защитники хорошо располагались в штрафной площади и пресекали все наши прострелы. Не было у нас и последнего паса. В действиях игроков чувствуется неуверенность в себе — что мы можем реализовать момент.

— Зачем мы прибегали к навесам, когда не было высокого нападающего в первом тайме?

— Такой установки не было. Мы планировали через фланги вскрыть их оборону, с выходом в свободные зоны. С нашими навесами легко справлялись их защитники, вы сами это видели.

— На этом поле в прошлом году мы вырвали ничью в играх с Польшей и Румынией, теперь через год поражение от Черногории, вы считаете, что есть регресс в игре сборной?

— Возможно, как я не дорабатываю, так и игроки. За это поражение я, как главные тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя, я не намерен.