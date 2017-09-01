Наставник черногорцев назвал главную проблему сборной Казахстана
Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович прокомментировал игру против сборной Казахстана — 3:0, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения
— Вчера вы отметили, что при новом тренере команда Казахстана заметно прибавила, не изменили ли вы свое мнение после сегодняшней игры?
— Проблема не в тренере, а в мотивации игроков. У наших футболистов она заключается в том, чтобы занять высокое место в группе, а у казахстанцев — ее нет.
— Счет 3:0 — справедливый результат?
— Не совсем. В некоторых моментах ваша команда проявляла инициативу. Как минимум один гол они заслужили.
— Вы провели замену после второго гола, чем она была продиктована? Она носила тактический характер или футболист получил травму?
— Тактическая замена.
— Что вам понравилось в игре сборной Казахстана?
— Есть интересные исполнители на левом фланге, и футболист под номером 14 (Роман Муртазаев).
|
1.09.2017 19:00
|
|
Отборочный турнир: Группа E
|
|
Astana Arena
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter