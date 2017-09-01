Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30873011/
1 сентября 2017, 22:42 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Наставник черногорцев назвал главную проблему сборной Казахстана

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович прокомментировал игру против сборной Казахстана — 3:0, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Главный тренер сборной Черногории <span class=error>Любиша</span> Тумбакович прокомментировал игру против сборной Казахстана — 3:0 сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вчера вы отметили, что при новом тренере команда Казахстана заметно прибавила, не изменили ли вы свое мнение после сегодняшней игры?

— Проблема не в тренере, а в мотивации игроков. У наших футболистов она заключается в том, чтобы занять высокое место в группе, а у казахстанцев — ее нет.

— Счет 3:0 — справедливый результат?

— Не совсем. В некоторых моментах ваша команда проявляла инициативу. Как минимум один гол они заслужили.

— Вы провели замену после второго гола, чем она была продиктована? Она носила тактический характер или футболист получил травму?

— Тактическая замена.

— Что вам понравилось в игре сборной Казахстана?

— Есть интересные исполнители на левом фланге, и футболист под номером 14 (Роман Муртазаев).

1.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Казахстан 0:3 Черногория
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Любиша Тумбакович
Голы
  Стеван Йоветич 31′
  Фатош Бечирай 53′
  Марко Симич 63′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Абзал Бейсебеков  
Дмитрий Шомко  
Юрий Логвиненко  
Исламбек Куат  
74′ Серикжан Мужиков  
Роман Муртазаев  
85′ Гафуржан Суюмбаев  
Асхат Тагыберген  
17′ Георгий Жуков  
53′ Максат Байжанов  
21′ 62′ Азат Нургалиев  
Бауыржан Турысбек  
  Даниэль Петкович
  Стефан Савич
  Марко Симич 43′
  Марко Вешович
  Жарко Томашевич
  Никола Вукчевич
  Адам Марушич
  Марко Янкович
  Небойша Косович 54′
  Мирко Иванич
  Стеван Йоветич 72′
  Эльсад Зверотич
  Фатош Бечирай 84′
  Стефан Мугоша
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
9 Угловые 1
19 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Черногории
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
01 сентября

Трансляция боев Аблайхана Жусупова и Камшыбека Кункабаева в полуфинале чемпионата мира-2017

Заплатил за остальных. Почему казахстанцам не стоит жаловаться на судейство чемпионата Мира по боксу

Мырзагали Айтжанов: «Левит вчистую выиграл свой бой»