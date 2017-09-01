Наставник черногорцев назвал главную проблему сборной Казахстана

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— Вчера вы отметили, что при новом тренере команда Казахстана заметно прибавила, не изменили ли вы свое мнение после сегодняшней игры?

— Проблема не в тренере, а в мотивации игроков. У наших футболистов она заключается в том, чтобы занять высокое место в группе, а у казахстанцев — ее нет.

— Счет 3:0 — справедливый результат?

— Не совсем. В некоторых моментах ваша команда проявляла инициативу. Как минимум один гол они заслужили.

— Вы провели замену после второго гола, чем она была продиктована? Она носила тактический характер или футболист получил травму?

— Тактическая замена.

— Что вам понравилось в игре сборной Казахстана?

— Есть интересные исполнители на левом фланге, и футболист под номером 14 (Роман Муртазаев).