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1 сентября 2017, 21:40 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с командой Конго в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы сыграли на своем поле вничью с командой Конго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне Африки.

Футболисты сборной Ганы сыграли на своем поле вничью с командой Конго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне Африки. Увеличить
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Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Кумаси, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился на 18-й минуте Тьеви Бифума, а хозяева сравняли счет на 86-й минуте после точного удара Томаса Парти.

Сборная Ганы с двумя очками после трех матчей идет на третьем месте в таблице квартета, Конго замыкает таблицу (1). Лидером группы Е является сборная Уганды (7), второе место занимает команда Египта (6).

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