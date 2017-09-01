Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с командой Конго в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы сыграли на своем поле вничью с командой Конго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне Африки.
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Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Кумаси, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился на 18-й минуте Тьеви Бифума, а хозяева сравняли счет на 86-й минуте после точного удара Томаса Парти.
Сборная Ганы с двумя очками после трех матчей идет на третьем месте в таблице квартета, Конго замыкает таблицу (1). Лидером группы Е является сборная Уганды (7), второе место занимает команда Египта (6).
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