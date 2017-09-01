Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с командой Конго в отборочном матче ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Кумаси, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился на 18-й минуте Тьеви Бифума, а хозяева сравняли счет на 86-й минуте после точного удара Томаса Парти.

Сборная Ганы с двумя очками после трех матчей идет на третьем месте в таблице квартета, Конго замыкает таблицу (1). Лидером группы Е является сборная Уганды (7), второе место занимает команда Египта (6).