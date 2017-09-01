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1 сентября 2017, 21:43 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболисты сборной Нигерии разгромили команду Камеруна в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Сборная Нигерии по футболу одержала крупную победу над командой Камеруна в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Сборная Нигерии по футболу одержала крупную победу над командой Камеруна в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года который пройдет в России. Увеличить
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Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу в Уйо (Нигерия), завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых голы забили Одион Игало (29-я минута), Джон Оби Микел (42-я), Виктор Мозес (55-я) и Келечи Ихеаначо (76-я).

Нигерийцы одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу с 9 очками, камерунцы (2) идут вторыми, в активе команд Замбии и Алжира по одному баллу. Путевку в финальную часть завоюет команда, которая станет первой в группе.

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