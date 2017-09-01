Футболисты сборной Нигерии разгромили команду Камеруна в отборочном матче ЧМ-2018

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Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу в Уйо (Нигерия), завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых голы забили Одион Игало (29-я минута), Джон Оби Микел (42-я), Виктор Мозес (55-я) и Келечи Ихеаначо (76-я).

Нигерийцы одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу с 9 очками, камерунцы (2) идут вторыми, в активе команд Замбии и Алжира по одному баллу. Путевку в финальную часть завоюет команда, которая станет первой в группе.