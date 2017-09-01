Футболисты сборной Нигерии разгромили команду Камеруна в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Сборная Нигерии по футболу одержала крупную победу над командой Камеруна в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу в Уйо (Нигерия), завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых голы забили Одион Игало (29-я минута), Джон Оби Микел (42-я), Виктор Мозес (55-я) и Келечи Ихеаначо (76-я).
Нигерийцы одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу с 9 очками, камерунцы (2) идут вторыми, в активе команд Замбии и Алжира по одному баллу. Путевку в финальную часть завоюет команда, которая станет первой в группе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter