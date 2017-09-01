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1 сентября 2017, 21:54 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Тер Штеген — в воротах Германии на матч с Чехией

Стали известны составы Чехии и Германии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Место в воротах немцев займет Марк-Андре тер Штеген.

Стали известны составы Чехии и Германии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Увеличить
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Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Чехия: Вацлик — Гебреселассие, Калас, Сухи, Новак, Боржил — Копиц, Дарида, Соучек, Крменчик — Янкто.

Запасные — Коубек, Павленка, Кадержабек, Говорка, Люфтнер, Змргал, Дочкал, Хушбауэр, Хоржава, Крейчи, Барак, Климент.

Германия: тер Штеген — Киммих, Гинтер, Хуммельс, Хектор — Мюллер, Кроос, Штиндль, Езил, Брандт — Вернер.

Запасные — Трапп, Лено, Хенрикс, Рюдигер, Зюле, Дракслер, Джан, Юнес, Горецка, Руди, Гомес.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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