Тер Штеген — в воротах Германии на матч с Чехией
Стали известны составы Чехии и Германии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Место в воротах немцев займет
Марк-Андре тер Штеген.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
Чехия: Вацлик — Гебреселассие, Калас, Сухи, Новак, Боржил — Копиц, Дарида, Соучек, Крменчик — Янкто.
Запасные — Коубек, Павленка, Кадержабек, Говорка, Люфтнер, Змргал, Дочкал, Хушбауэр, Хоржава, Крейчи, Барак, Климент.
Германия: тер Штеген — Киммих, Гинтер, Хуммельс, Хектор — Мюллер, Кроос, Штиндль, Езил, Брандт — Вернер.
Запасные — Трапп, Лено, Хенрикс, Рюдигер, Зюле, Дракслер, Джан, Юнес, Горецка, Руди, Гомес.
Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter