Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018

Игра проходила на «Астана Арене» и завершилась со счетом 0:3.

Уже на 17-й минуте сборная Казахстана была вынуждена произвести замену. Не смог продолжить игру полузащитник Георгий Жуков, до игры тренировавшийся по индивидуальной программе, и вместо него вышел Максат Байжанов.

Гол же был забит на 31-й минуте. Автором мяча стал Марко Вешович, которому ассистировал Стефан Йоветич. Сравнять счет сборная Казахстана могла на 43-й минуте, но Исламбек Куат попал в перекладину.

После перерыва черногорцы довели счет до крупного. В обоих голах балканцев ассистентом выступил полузащитник Марко Янкович, который удачно навешивал со штрафного: на 53-й минуте ударом головой ворота Казахстана поразил нападающий Фатос Бечирай, а на 63-й — защитник Марко Симич.

Самый выгодной момент «размочить» счет упустил все тот же Куат на 89-й. При этом за несколько минут до этого черногорцы могли забить и четвертый гол, но хозяева спасла перекладина.

Это поражение стало для сборной Казахстана пятым за семь матчей в квалификации ЧМ-2018. С двумя очками команда Александра Бородюка находится на последнем, шестом, месте в группе Е. Вторую строчку с 13 баллами занимает Черногория, у которой теперь четыре победы.

В ночь с 1 на 2 сентября в группе Е пройдут еще два матча, которые стартуют в 00:45 по астанинскому времени: Дания на своем поле примет Польшу, а Румыния встретится с Арменией.

Сборная Казахстана следующий матч проведет 4 сентября, когда в гостях сыграет с Польшей, лидирующей в группе.