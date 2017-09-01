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1 сентября 2017, 21:14 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018

Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила на «Астана Арене» и завершилась со счетом 0:3.

Уже на 17-й минуте сборная Казахстана была вынуждена произвести замену. Не смог продолжить игру полузащитник Георгий Жуков, до игры тренировавшийся по индивидуальной программе, и вместо него вышел Максат Байжанов.

Гол же был забит на 31-й минуте. Автором мяча стал Марко Вешович, которому ассистировал Стефан Йоветич. Сравнять счет сборная Казахстана могла на 43-й минуте, но Исламбек Куат попал в перекладину.

После перерыва черногорцы довели счет до крупного. В обоих голах балканцев ассистентом выступил полузащитник Марко Янкович, который удачно навешивал со штрафного: на 53-й минуте ударом головой ворота Казахстана поразил нападающий Фатос Бечирай, а на 63-й — защитник Марко Симич.

Самый выгодной момент «размочить» счет упустил все тот же Куат на 89-й. При этом за несколько минут до этого черногорцы могли забить и четвертый гол, но хозяева спасла перекладина.

Это поражение стало для сборной Казахстана пятым за семь матчей в квалификации ЧМ-2018. С двумя очками команда Александра Бородюка находится на последнем, шестом, месте в группе Е. Вторую строчку с 13 баллами занимает Черногория, у которой теперь четыре победы.

В ночь с 1 на 2 сентября в группе Е пройдут еще два матча, которые стартуют в 00:45 по астанинскому времени: Дания на своем поле примет Польшу, а Румыния встретится с Арменией.

Сборная Казахстана следующий матч проведет 4 сентября, когда в гостях сыграет с Польшей, лидирующей в группе.

1.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Казахстан 0:3 Черногория
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Любиша Тумбакович
Голы
  Стеван Йоветич 31′
  Фатош Бечирай 53′
  Марко Симич 63′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Абзал Бейсебеков  
Дмитрий Шомко  
Юрий Логвиненко  
Исламбек Куат  
74′ Серикжан Мужиков  
Роман Муртазаев  
85′ Гафуржан Суюмбаев  
Асхат Тагыберген  
17′ Георгий Жуков  
53′ Максат Байжанов  
21′ 62′ Азат Нургалиев  
Бауыржан Турысбек  
  Даниэль Петкович
  Стефан Савич
  Марко Симич 43′
  Марко Вешович
  Жарко Томашевич
  Никола Вукчевич
  Адам Марушич
  Марко Янкович
  Небойша Косович 54′
  Мирко Иванич
  Стеван Йоветич 72′
  Эльсад Зверотич
  Фатош Бечирай 84′
  Стефан Мугоша
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
9 Угловые 1
19 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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