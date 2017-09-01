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1 сентября 2017, 18:47 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Горжусь, что заложил фундамент игры сборной Украины

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, в преддверии матча отборочного турнира против Украины отметил, что гордится игроками соперника.

— Не хотел бы играть этот матч. Горжусь тем, в украинской команде сразу восемь игроков «Шахтера», — цитирует Луческу La Gazzetta dello Sport. — Вижу, что у этой сборной свой стиль игры и фундамент, который я заложил.

Когда я приехал в Украину, все играли с либеро, как «Динамо» Лобановского, использовали персональную опеку. «Шахтер» стал примером того, что можно играть красиво, активно и эффективно.

Хорошо, что Шевченко не стал ничего менять в игре сборной. Украина — первая в группе по владению мячом. Там хорошая, физически сильная молодежь. Большинство игроков давно играют вместе.

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