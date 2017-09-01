Русские болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей

1. Болгария переворачивает игру в группе А

Изначально было понятно, что группа А, как и группа I с зарубой хорватов, исландцев, украинцев и турков, будет одной из самых интересных в квалификации. На полторы путёвки на чемпионат мира претендовали сборные Франции, Нидерландов и Швеции, а болгары никем всерьёз не воспринимались. Удивительно, но даже после их победы над голландцами в качестве претендентов на поездку в России их никто не видел. Это отсутствие давления серьёзно раскрепостило славянскую сборную, и пока Нидерланды и Швеция теряли очки с Францией и друг с другом, болгары подобрались к стыковому месту вплотную. Чтобы продолжить контратаку, команде Петара Хубчева необходимо было побеждать Швецию, и это Болгарии удалось.

Более того, победа получилась героической. Шведы превзошли соперника во всём, кроме характера — хозяева «Васила Левски» терпели все 90 минут, выдержали испытание пенальти, дважды сравненным счётом, а в итоге добились своего. Интересно, что главными действующими лицами были российские болгары — Ивелин Попов отдал две голевых передачи, Георги Миланов — одну, а Станислав Манолев, игравший за «Кубань» и «Динамо», открыл счёт в игре. 3:2 — и Болгария за три тура до завершения квалификации остаётся полноценным участником гонки за поездку в Россию.

2. Голландцы остаются в бессознательном состоянии

Перспективность назначения главным тренером сборной Нидерландов Дика Адвоката, который давно закончил развиваться, как специалист, хорошо демонстрирует итоговый счёт в Сен-Дени. Можно даже не пробовать валить поражение «оранье» на сомнительное удаление Кевина Стротмана, потому что вот статистика: до 61-й минуты, когда случилась вторая жёлтая карточка, разница ударов по воротам составляла 12:1 в пользу Франции. Единственный голландский удар был при этом нанесён едва ли не с луны, а разгром на последних минутах стал совершенно справедливым отражением происходящего. Голландскому футболу нужно как можно скорее перестать держаться за своё исключительное прошлое — как показал прошлогодний пример «Аякса», кощунственное приглашение человека со стороны идёт очень на пользу команде и становится хорошей идеей. Ничто другое, похоже, «оранье» в ближайшее время не спасёт.



Что касается французов, то во время домашних матчей у них чётко продолжается эйфория чемпионата Европы. Гризманн трясёт своей мелированной копной повсюду, куча янгстеров отбирает друг у друга мяч, Погба финтит в чужой вратарской, а Килиан Мбаппе забивает первый официальный постмонаковский мяч. Остановить эту вдохновлённую постоянным распеванием «Марсельезы» банду может, похоже, только шальной выстрел одного новичка «Локомотива».

3. Француз, забивающий почти шесть лет только за сборную… Кипра

В группе H совершенно внезапно за путёвку начала бороться сборная Кипра. Сошлись два события: греки не сумели распечатать эстонцев, сыграв очередную былинную ничью, а сами киприоты уныло улетали от Боснии 0:2 — казалось бы, где взяться поводу для подвига? Тем не менее, повод нашёлся. Вдохновил сборную Кипра на это человек, в котором нет кипрской или греческой крови. Французский опорник Венсан Лабан давно стал своим на острове — он уже десяток лет играет за местные клубы, поёт гимн перед матчами сборной, стесняется своего плохого греческого произношения и всякий раз повторяет, что ему надо показывать в майке сборной даже больше, чем другим игрокам — ведь для него она не является родной.



Именно с голевого паса Лабана на Димитриса Христофи началась десятиминутка, которая точно войдёт в историю сборной Кипра. Уже через полторы минуты тот же Лабан сходу лупит по отскочившему мячу — тот через мгновение разрывает девятку с мощью модной ненависти к конфедератам. Гол этот стал для Лабана первым за три года — последний раз французский киприот забивал в октябре 2014 сборной Уэльса. Более того, последний клубный забитый мяч в карьере Венсана случился почти ШЕСТЬ лет назад, 14 января 2012 года, в матче «Анортосиса» и «Эносиса».



Естественно, после такого мощного выступления от Лабана киприоты не могли не выиграть. Победный гол Пиероса Сотириу вышел корявеньким, но он всё же вышел — и теперь матч Кипра и Греции 7 октября ожидается с двойным интересом, потому что это будет игра соперников по таблице, а не просто братское дерби.

4. Сборная Беларуси нашла неудобного соперника

В семи последних матчах сборных Беларуси и Люксембурга соперники одержали по две победы и трижды сыграли вничью. Таким образом, белорусы нашли себе весьма неожиданного неудобного соперника — уж обыгрывать Люксембург-то надо обязательно! Более того, если в ничейном исходе первой игры в Борисове виноват по большей части случай (хозяева тотально доминировали и пропустили действительно в единственно стоящей атаке соперников), то на этот раз всё было закономерно. Беларусь оставляла свободные зоны в центре поля, команда Игоря Криушенко создавала очень мало, и гол Даниэля да Моты не стал потрясением — игра час готовила к такому развитию событий.



В общем, радость от летней победы над Болгарией получилась преждевременной. На пути к выздоровлению белорусскому футболу предстоит пройти ещё многое.

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