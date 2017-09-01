Бразильцы обыграли команду Эквадора в матче отбора к ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Порту-Алегри (Бразилия), завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).

Результаты других матчей:

Чили — Парагвай — 0:3;.

Уругвай — Аргентина — 0:0;.

Перу — Боливия — 2:1.

В финальную часть чемпионата мира из квалификационного турнира КОНМЕБОЛ напрямую из отборочной группы выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины соответственно.