Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30864090/
1 сентября 2017, 9:55 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Бразильцы обыграли команду Эквадора в матче отбора к ЧМ-2018

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Эквадора в матче отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) к чемпионату мира-2018 в России, гарантировав себе первое место в группе за три тура до финиша.

Бразильцы обыграли команду Эквадора в матче отбора к ЧМ-2018 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Порту-Алегри (Бразилия), завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).

Результаты других матчей:

Чили — Парагвай — 0:3;.

Уругвай — Аргентина — 0:0;.

Перу — Боливия — 2:1.

В финальную часть чемпионата мира из квалификационного турнира КОНМЕБОЛ напрямую из отборочной группы выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины соответственно.

Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Эквадора
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко