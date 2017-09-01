Бразильцы обыграли команду Эквадора в матче отбора к ЧМ-2018
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Эквадора в матче отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) к чемпионату мира-2018 в России, гарантировав себе первое место в группе за три тура до финиша.
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Встреча, прошедшая в четверг в
Результаты других матчей:
Чили — Парагвай — 0:3;.
Уругвай — Аргентина — 0:0;.
Перу — Боливия — 2:1.
В финальную часть чемпионата мира из квалификационного турнира КОНМЕБОЛ напрямую из отборочной группы выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины соответственно.
Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград,
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