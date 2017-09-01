Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018
ТАСС, 1 сентября. Сборная Уругвая на своем поле сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 0:0 в матче 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
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Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.
Также в рамках 15-го тура безголевой ничьей завершился матч Венесуэла — Колумбия, а победитель двух последних Кубков Америки команда Чили на своем поле проиграла сборной Парагвая — 0:3.
Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (33 очка, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (25), третье — Уругвая (24), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (23), шестое — Эквадора (20), седьмое — Парагвая (21), восьмое — Перу (18), девятое — Боливии (10), десятое — Венесуэлы (7).
Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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