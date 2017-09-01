Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

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Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.

Также в рамках 15-го тура безголевой ничьей завершился матч Венесуэла — Колумбия, а победитель двух последних Кубков Америки команда Чили на своем поле проиграла сборной Парагвая — 0:3.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (33 очка, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (25), третье — Уругвая (24), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (23), шестое — Эквадора (20), седьмое — Парагвая (21), восьмое — Перу (18), девятое — Боливии (10), десятое — Венесуэлы (7).