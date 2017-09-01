Новоиспеченный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, перешедший в парижский клуб из «Монако», забил гол в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Франция — Голландия (4:0). Таким образом, форвард стал самым молодым автором гола французской сборной с 1963 года.