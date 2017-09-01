У Сергея Политевича глубокое рассечение головы — наложено десять швов
Стали известны подробности повреждения защитника сборной Беларуси Сергея Политевича, которого вынужденно заменили в перерыве отборочного матча чемпионата мира-2018 с командой Люксембурга (0:1) на Павла Савицкого.
Как передает с места событий корреспондент «ПБ» Юрий Довнар, у Политевича выявлено глубокое рассечение головы, потребовавшее наложения 10 швов.
|31.08.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа A
|Josy Barthel
|Люксембург
|1:0
|Беларусь
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Люк Хольц
|Игорь Криушенко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клейтон Пизани (Мальта)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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