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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30862387/
1 сентября 2017, 0:54 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

У Сергея Политевича глубокое рассечение головы — наложено десять швов

Стали известны подробности повреждения защитника сборной Беларуси Сергея Политевича, которого вынужденно заменили в перерыве отборочного матча чемпионата мира-2018 с командой Люксембурга (0:1) на Павла Савицкого.

Как передает с места событий корреспондент «ПБ» Юрий Довнар, у Политевича выявлено глубокое рассечение головы, потребовавшее наложения 10 швов.

31.08.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Josy Barthel
Люксембург 1:0 Беларусь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Люк Хольц Игорь Криушенко
Голы
60′ Даниел да Мота  
Составы
Жонатан Жубер  
Алдин Скендерович  
23′ Крис Филиппс  
Оливер Тилл  
Лоран Янс  
Матиас Ениш  
Орельен Жоаким (к)  
Даниел да Мота  
78′ Марвин Мартинс  
Ян Островски  
67′ Дуэйн Холтер  
Венсан Тилл  
36′ 55′ Жерсон Родригеш  
Давид Тюрпель  
  Сергей Черник
  Егор Филипенко (к)
  Михаил Сиваков
  Сергей Матвейчик
  Дмитрий Алисейко
  Станислав Драгун 88′
  Сергей Баланович 57′
  Денис Лаптев
  Сергей Политевич 45′
  Павел Савицкий
  Иван Маевский 77′
  Антон Сарока
  Михаил Гордейчук 61′
  Денис Поляков 87′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 3
3 Угловые 6
15 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клейтон Пизани (Мальта)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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