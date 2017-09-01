Килиан Мбаппе стал самым молодым автором гола за сборную Франции за последние 54 года
Новоиспеченный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, перешедший в парижский клуб из «Монако», забил гол в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Франция — Голландия (4:0). Таким образом, форвард стал самым молодым автором гола французской сборной с 1963 года.
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Сегодня Мбаппе 18 лет и 8 месяцев. 11 ноября 1963 года Жорж Лех отличился за «трехцветных», когда ему было 18 лет и 5 месяцев, — сообщает sports.ru.
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