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1 сентября 2017, 0:44 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Килиан Мбаппе стал самым молодым автором гола за сборную Франции за последние 54 года

Новоиспеченный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, перешедший в парижский клуб из «Монако», забил гол в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Франция — Голландия (4:0). Таким образом, форвард стал самым молодым автором гола французской сборной с 1963 года.

Новоиспеченный нападающий Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> перешедший в парижский клуб из Монако забил гол в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Франция — Голландия (4:0). Таким образом форвард стал самым молодым автором гола французской сборной с 1963 года. Увеличить
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Сегодня Мбаппе 18 лет и 8 месяцев. 11 ноября 1963 года Жорж Лех отличился за «трехцветных», когда ему было 18 лет и 5 месяцев, — сообщает sports.ru.

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