Килиан Мбаппе стал самым молодым автором гола за сборную Франции за последние 54 года

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Сегодня Мбаппе 18 лет и 8 месяцев. 11 ноября 1963 года Жорж Лех отличился за «трехцветных», когда ему было 18 лет и 5 месяцев, — сообщает sports.ru.