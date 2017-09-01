Футболисты сборной Бельгии забили 9 мячей Гибралтару в отборочном матче ЧМ-2018

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Встреча, группы Н, прошедшая в четверг в Льеже, завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев поля. У победителей по хет-трику оформили Тома Мёнье (18-я, 60-я и 67-я минуты) и Ромелу Лукаку (21, 38 и 84 — с пенальти). Также отличились Дрис Мертенс (15), экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель (27) и Эден Азар (45). Команды доигрывали матч в неполных составах после удалений Витселя (40) и Эрина Барнетта (82).

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа H, 31.08.2017, 21:45 9:0 Бельгия Гибралтар

В других матчах группы Н сборные Греции и Эстонии сыграли вничью 0:0, а команда Кипра, проигрывая 0:2, сумела одержать волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины — 3:2. На голы Тони Шунича (32) и Эдина Вишчи (43) киприоты ответили мячами Деметриса Христофи (65), Венсана Лабана (67) и Пиероса Сотириу (76).

После семи матчей в таблице группы Н с 19 очками в активе лидирует сборная Бельгии, на втором месте идет команды Греции (13), а далее расположились боснийцы (11), киприоты (10), эстонцы (5) и Гибралтар (0).