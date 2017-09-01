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1 сентября 2017, 2:08 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Швейцария разгромила Андорру, матч прерывался из-за ливня

Сборная Швейцарии разгромила Андорру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 и обеспечила себе место по меньшей мере в стыковых матчах.

Швейцарцы в отборе одержали семь побед в семи играх и возглавляют таблицу группы B, опережая на 3 очка Португалию.

Отметим, что игра прерывалась примерно на 10 минут из-за сильного ливня.

Чемпионат мира.

Отборочный турнир.

Европа.

Группа B.

Швейцария — Андорра — 3:0 (1:0).

Голы: Сеферович, 43 (1:0). Сеферович, 63 (2:0). Лихтштайнер, 67 (3:0).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Шачири, Джака (Закария, 66), Цубер (Дердийок, 46), Фройлер, Мехмеди (Фернандес, 73), Сеферович.

Андорра: Гомес, Рубио, Лима, М. Гарсиа, Лловера, Виейра, Пуйоль (Морено, 90+1), Ребес, Алаэс, Клементе (Э. Гарсиа, 82), Мартинес (Санчес, 76).

Предупреждения: Алаэс, 40. Клементе, 50. Гомес, 60.

Судья: Хансен (Норвегия).

31.08.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа B Kybunpark
Швейцария 3:0 Андорра
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владимир Петкович Хесус "Кольдо" Альварес
Голы
43′ Харис Сеферович  
63′ Харис Сеферович  
67′ Штефан Лихтштайнер  
Составы
Янн Зоммер  
Мануэль Аканджи  
Штефан Лихтштайнер (к)  
Фабиан Шер  
Рикардо Родригес  
Джердан Шачири  
Ремо Фройлер  
Харис Сеферович  
45′ Стивен Цубер  
Эрен Дердийок  
66′ Гранит Джака  
Денис Закария  
73′ Адмир Мехмеди  
Эдмилсон Фернандес  
  Хосе Антонио Гомес 60′
  Ильдефонс Сола Лима (к)
  Хорди Гомес Рубио
  Макс Лловера
  Марк Реном Гарсиа
  Жорди Алаэс 40′
  Марк Ребес
  Марсио де Васконкелос Виейра
  Марк Понс Пуйоль 90′
  Серхио Марин Морено
  Александре Мартинес 76′
  Аарон Санчес
  Людовик Клементе 82′ 50′
  Эмили Хосеп Мирамонтес Гарсиа
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
32 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 2
5 Угловые 1
15 Фолы 14
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Туре Хансен (Норвегия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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