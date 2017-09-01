Швейцария разгромила Андорру, матч прерывался из-за ливня
Сборная Швейцарии разгромила Андорру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 и обеспечила себе место по меньшей мере в стыковых матчах.
Швейцарцы в отборе одержали семь побед в семи играх и возглавляют таблицу группы B, опережая на 3 очка Португалию.
Отметим, что игра прерывалась примерно на 10 минут
Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Европа.
Группа B.
Швейцария — Андорра — 3:0 (1:0).
Голы: Сеферович, 43 (1:0). Сеферович, 63 (2:0). Лихтштайнер, 67 (3:0).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Шачири, Джака (Закария, 66), Цубер (Дердийок, 46), Фройлер, Мехмеди (Фернандес, 73), Сеферович.
Андорра: Гомес, Рубио, Лима, М. Гарсиа, Лловера, Виейра, Пуйоль (Морено, 90+1), Ребес, Алаэс, Клементе (Э. Гарсиа, 82), Мартинес (Санчес, 76).
Предупреждения: Алаэс, 40. Клементе, 50. Гомес, 60.
Судья: Хансен (Норвегия).
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Хесус "Кольдо" Альварес
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|32
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Туре Хансен (Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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