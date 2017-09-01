Хет-трик Роналду помог Португалии обыграть Фарерские острова
Сборная Португалии дома разгромила команду Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2018.
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Встреча завершилась со счетом 5:1.
ЧМ-2018 — Европа. Группа B. 7-й тур
Португалия — Фарерские острова — 5:1
Голы: 1:0 — Роналду, 3; 2:0 — Роналду, 29 (пен); 2:1 — Балдвинссон, 38; 3:1 — Карвалью, 58; 4:1 — Роналду, 64; 5:1 — Оливейра, 84.
ЧМ-2018 — Европа. Группа B. 7-й тур
Венгрия — Латвия — 3:1
Голы: 1:0 — Кадар, 5; 2:0 — Салаи, 26; 2:1 — Фрейманис, 40; 3:1 — Соловьев, 68 (автогол).
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