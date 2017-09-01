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1 сентября 2017, 0:01 | Футбол: Чемпионат мира | Газета.Ру

Хет-трик Роналду помог Португалии обыграть Фарерские острова

Сборная Португалии дома разгромила команду Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2018.

Сборная Португалии дома разгромила команду Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2018. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 5:1.

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Криштиану Роналду. Еще по мячу забили Вилльям Карвалью и Нелсон Оливейра. За гостей отличился Рогви Балдвинссон.

ЧМ-2018 — Европа. Группа B. 7-й тур
Португалия — Фарерские острова — 5:1

Голы: 1:0 — Роналду, 3; 2:0 — Роналду, 29 (пен); 2:1 — Балдвинссон, 38; 3:1 — Карвалью, 58; 4:1 — Роналду, 64; 5:1 — Оливейра, 84.

ЧМ-2018 — Европа. Группа B. 7-й тур
Венгрия — Латвия — 3:1

Голы: 1:0 — Кадар, 5; 2:0 — Салаи, 26; 2:1 — Фрейманис, 40; 3:1 — Соловьев, 68 (автогол).

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Новости Чемпионата мира

Белорусские футболисты проиграли Люксембургу в квалификации ЧМ-2018

Белорусские футболисты проиграли Люксембургу в квалификации ЧМ-2018

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси после домашней виктории над болгарами (2:1) проиграли в гостях команде Люксембурга в квалификации чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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