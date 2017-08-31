Белорусские футболисты проиграли Люксембургу в квалификации ЧМ-2018

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Люксембург — Беларусь — 1:0 (0:0).

Стадион «Жози Бартель». 3500 зрителей.

Судья — Клейтон Пизани (Мальта).

Люксембург: Жубер; Мартинс (Островски, 78), Янс, Филиппс, Йениш, Родригес (Тюрпель, 55), Скендерович, Хольтер, О. Тилль (Хольтер, 67), Йоахим, да Мота.

Беларусь: Черник; Алисейко, Политевич (Савицкий, 46), Сиваков, Филипенко, Матвейчик, Драгун, Маевский (Сарока, 77), Баланович, Гордейчук (Поляков, 61), Лаптев.

Гол — 1:0 — да Мота (60),

Предупреждения: Родригес, Филиппс, Баланович, Поляков, Драгун.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 31.08.2017, 21:45 1:0 Люксембург Беларусь

Поединок с аутсайдером квалификационной группы А подопечные Игоря Криушенко намеревались провести в атакующем ключе, но этого не произошло. Хозяева больше владели мячом, гости пытались организовать контригру, но на поле было больше сумбура, чем осмысленных действий. В составе белорусов явно не хватало плеймейкера, который мог бы снабжать острыми передачами игроков атаки Дениса Лаптева и Михаила Гордейчука.

Совсем не заметен был Станислав Драгун, функции организатора пытался взять на себя Сергей Баланович, но желаемого результата не было. Сразу после перерыва с выходом на поле Павла Савицкого белорусы стали играть гораздо активнее и не раз могли открыть счет. Дважды их удары приходились в каркас ворот, другие отражали защитники и вратарь и атакующий порыв иссяк. А на исходе часа игрового времени одна из редких контратак люксембуржцев завершилась голом — Даниэл да Мота остался один у ворот Сергея Черника и вывел хозяев вперед. В оставшееся время гости пытались отыграться, но мяч в ворота сборной Люксембурга не попал — 0:1.

В других сегодняшних встречах футболисты Франции в Сен-Дени разгромили команду Нидерландов — 4:0, в Софии сборная Болгарии одолела Швецию — 3:2.

Турнирное положение после 7 туров: Франция — 15 очков (разница мячей -15−5), Швеция — 13 (14−7), Болгария — 12 (12−14), Нидерланды — 10 (15−9), Беларусь — 5 (4−12), Люксембург — 4 (7−17).

Матчи 8-го тура белорусские футболисты примут на поле «Борисов-Арены» сборную Швеции (начало в 19.00). В Амстердаме голландцы сыграют с болгарами, команда Франции в Тулузе будет соперничать с Люксембургом.