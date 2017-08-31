Франция в большинстве разгромила Голландию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.

Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.