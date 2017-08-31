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31 августа 2017, 23:46 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Франция в большинстве разгромила Голландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией — 4:0.

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией — 4:0. Увеличить
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Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.

Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.

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Новости Чемпионата мира

Белорусские футболисты проиграли Люксембургу в квалификации ЧМ-2018

Белорусские футболисты проиграли Люксембургу в квалификации ЧМ-2018

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси после домашней виктории над болгарами (2:1) проиграли в гостях команде Люксембурга в квалификации чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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