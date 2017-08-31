Франция в большинстве разгромила Голландию
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией — 4:0.
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Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.
Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.
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