Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30861875/
31 августа 2017, 23:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Гвинеи обыграла команду Ливии в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 31 августа. Сборная Гвинеи со счетом 3:2 одержала победу над командой Ливии в домашнем матче группы А отборочного турнира чемпионата мира в зоне Африканской конфедерации футбола. Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Наби Кейта (7-я минута), Абубакар Камара (22) и Альхали Бангура (90). В гостей отличились Мотасем Саббу (87) и Акрам Зувай (88).

В таблице группы А гвинейцы занимают третье место. Они набрали три очка в трех матчах. Ливийцы не набрали ни одного очка и занимают четвертое место.

В следующем матче 4 сентября сборные Гвинеи и Ливии сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Тунисе в городе Монастир, так как Ливия не может принимать футбольные матчи из соображений безопасности из-за гражданской войны в стране.

В другом матче четверга сборная Египта проиграли команде Уганды со счетом 0:1. Угандийцы вышли на первое место, набрав семь очков и опередив египтян. Сборная Египта занимает второе место в таблице группы с шестью очками.

В третьем отборочном раунде 20 команд разделены на пять групп. Победители квалифицируются на чемпионат мира 2018 года.

Сборная Гвинеи
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Ливии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADA

Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командой

Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки