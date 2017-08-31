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31 августа 2017, 22:40 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Роналду сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Фарерскими островами (2:1, первый тайм) в квалификации чемпионата мира 2018 года.

Нападающий сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> оформил дубль в матче с Фарерскими островами (2:1 первый тайм) в квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Роналду забил свои 76-й и 77-й голы за национальную команду. Таким образом, он обогнал венгра Шандора Кочиша (76) и стал вторым лучшим бомбардиром европейских сборных. Кроме того форвард «Реала» сравнялся по количеству голов за национальную команду с легендарным бразильцем Пеле (77).

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