Роналду сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную сборную

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Роналду забил свои 76-й и 77-й голы за национальную команду. Таким образом, он обогнал венгра Шандора Кочиша (76) и стал вторым лучшим бомбардиром европейских сборных. Кроме того форвард «Реала» сравнялся по количеству голов за национальную команду с легендарным бразильцем Пеле (77).