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31 августа 2017, 20:58 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Францией

Стал известен стартовый состав сборной Нидерландов на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Франции.

Стал известен стартовый состав сборной Нидерландов на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Франции. Увеличить
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В составе оранжевых на поле с первых минут появится полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Промес, Снейдер, Роббен, Янссен.

Начало — в 21:45 мск.

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Сборная Уганды по футболу победила команду Египта в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Уганды по футболу победила команду Египта в матче квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Футболисты сборной Уганды обыграли команду Египта в матче третьего этапа отборочного турнира в африканской зоне к чемпионату мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
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