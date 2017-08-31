Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Францией
Стал известен стартовый состав сборной Нидерландов на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Франции.
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В составе оранжевых на поле с первых минут появится полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.
Нидерланды: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей,
Начало — в 21:45 мск.
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