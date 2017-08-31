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31 августа 2017, 19:36 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Уганды по футболу победила команду Египта в матче квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Футболисты сборной Уганды обыграли команду Египта в матче третьего этапа отборочного турнира в африканской зоне к чемпионату мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.

Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в столице Уганды Кампале, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Эммануэль Окви.

Сборная Уганды набрала 7 очков и вышла на первое место в группе. Команда Египта с 6 баллами идет второй. Следом расположились Гана (1 очко) и Конго (0).

В следующем туре 5 сентября сборная Уганды на выезде вновь сыграет с командой Египта.

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