Сборная Уганды по футболу победила команду Египта в матче квалификации ЧМ-2018

Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в столице Уганды Кампале, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Эммануэль Окви.

Сборная Уганды набрала 7 очков и вышла на первое место в группе. Команда Египта с 6 баллами идет второй. Следом расположились Гана (1 очко) и Конго (0).

В следующем туре 5 сентября сборная Уганды на выезде вновь сыграет с командой Египта.