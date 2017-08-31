Сборная Уганды по футболу победила команду Египта в матче квалификации ЧМ-2018
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Футболисты сборной Уганды обыграли команду Египта в матче третьего этапа отборочного турнира в африканской зоне к чемпионату мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в столице Уганды Кампале, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Эммануэль Окви.
Сборная Уганды набрала 7 очков и вышла на первое место в группе. Команда Египта с 6 баллами идет второй. Следом расположились Гана (1 очко) и Конго (0).
В следующем туре 5 сентября сборная Уганды на выезде вновь сыграет с командой Египта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter