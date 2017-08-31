Определился четвертый участник чемпионата мира-2018 по футболу

Это произошло после домашней победы над Австралией — 2:0.

С 20 очками японцы занимает первое место в группе B азиатской квалификации и за тур до финиша опережают Саудовской Аравию и Австралию на четыре балла.

Для сборной Японии это будет шестой подряд чемпионат мира. Поехав на дебютный турнир в 1998 году, затем «синие самураи» всегда успешно проходили отбор. На чемпионатах мира-2002 и 2010 японцы выходили из группы, но проигрывали в первом же матче плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Помимо хоязев, на турнир уже квалифицировались Бразилия и Иран.