Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30859871/
31 августа 2017, 19:03 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Определился четвертый участник чемпионата мира-2018 по футболу

Сборная Японии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018 и стала четвертым участником турнира.

Это произошло после домашней победы над Австралией — 2:0.

С 20 очками японцы занимает первое место в группе B азиатской квалификации и за тур до финиша опережают Саудовской Аравию и Австралию на четыре балла.

Для сборной Японии это будет шестой подряд чемпионат мира. Поехав на дебютный турнир в 1998 году, затем «синие самураи» всегда успешно проходили отбор. На чемпионатах мира-2002 и 2010 японцы выходили из группы, но проигрывали в первом же матче плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Помимо хоязев, на турнир уже квалифицировались Бразилия и Иран.

Сборная Японии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Австралии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
31 августа

Английский журналист назвал главную сложность для Барнетта в титульном бою с Жакияновым

Хорошо, что у Казахстана не сыграет их самый сильный футболист Исламхан - тренер Черногории

Бородюк ответил на вопросы о конфликте с Нусербаевым, ситуации с Меркелем и претензиях со стороны СМИ