Определился четвертый участник чемпионата мира-2018 по футболу
Сборная Японии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018 и стала четвертым участником турнира.
Это произошло после домашней победы над Австралией — 2:0.
С 20 очками японцы занимает первое место в группе B азиатской квалификации и за тур до финиша опережают Саудовской Аравию и Австралию на четыре балла.
Для сборной Японии это будет шестой подряд чемпионат мира. Поехав на дебютный турнир в 1998 году, затем «синие самураи» всегда успешно проходили отбор. На чемпионатах мира-2002 и 2010 японцы выходили из группы, но проигрывали в первом же матче
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Помимо хоязев, на турнир уже квалифицировались Бразилия и Иран.
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