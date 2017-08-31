Любиша Тумбакович: Хорошо, что Исламхан с нами не сыграет

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В преддверии матча со сборной Казахстана, главный тренер национальной команды Черногории Любиша Тумбакович ответил на вопросы журналистов. — Несмотря на отставание от сборной Польши на 6 очков, верите ли вы в шансы на первую строчку в группе?

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 -:- Казахстан Черногория

— Мы подошли к концу отборочного цикла. Да, вы знаете, что в последних матчах решится, кто продолжит борьбу. Мы имеем лучшие показатели по сравнению с соперниками и постараемся показать максимальный профессионализм в играх с Казахстаном и Румынией.

— Будет ли с вашей стороны некоторая расслабленость, ведь в первой игре вы оделели Казахстан со счетом 5:0?

— Действительно, мы демонстрируем максимальный профессионализм во всех вопросах, которые касаются национальной сборной. О расслаблении речи не идет, ведь это может сказаться на итоговом результате.

— Какой состав завтра ожидается?

— Мы определились с составом команды. Мы наблюдаем за состоянием игроков, чтобы они были готовы к 90 минутам.

— Как сборная Казахстана изменилась по вашему мнению после прихода нового тренера? Есть ли игроки, которых стоит опасаться?

— Мы ознакомились не только с этими играми, мы посмотрели все игры отборочного цикла. Это положительно сказалось на игре. Завтра возможны сюрпризы. Хорошо, что завтра не сыграет сильнейший футболист Исламхан, но есть и другие профессиональные игроки в составе вашей команды. Мы постараемся сократить их влияние на игру.