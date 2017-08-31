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Бородюк резко выразился по поводу статьи одного спортивного сайта и сообщил что Танат Нусербаев травмирован и поэтому не был вызван в состав сборной.

«Для меня Казахстан — многонациональная страна, я всегда буду уважать эту страну, и считаю ее очень дружной. Я уважаю всех журналистов, но есть журналист, возможно анонимный, мне кажется он переступил черту дозволенного в своих комментариях. Поэтому я не собираюсь говорить с журналистами из этого сайта. Для меня важно создать команду единомышленников, как говорил легендарый тренер сборной Испании Висенте Дель Боске. И еще хотелось бы привести афоризм: «проигравший — это только тот, кто сдался, поэтому мы не собираемся сдаваться, мы собираемся показать лучший футбол в следующих играх». Последнее, этот журналист, который выдает свое мнение, пусть не считает свое мнение общественным, мы уважаем всех представителей СМИ, я всегда рад отвечать на вопросы всех журналистов, но есть границы, которые нельзя переступать. Также в прессе появилась информация о вызове в сборную Энгеля. У нас была встреча с его представителями, мы пожелали ему удачи, и хотим чтобы он играл во второй бундеслиге и дальше в первой, но он гражданин Германии и на этом вопрос окончен.

На вопросы журналистов также ответили игроки сборной: Давид Лория, который выведет сборную с капитанской повязкой в связи с отсутствием Исламхана (дисквалификация).

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 -:- Казахстан Черногория

— Давид, Как прокомментируете свое назначение на пост капитана команды?

— Для меня величайшая ответственность быть капитаном сборной страны. Также от души поздравляем всех с праздником Курбан айт. От лица сборной желаем мира, добра и процветания, чтобы мы и дальше относились друг к другу с уважением. Постараемся сделать так, чтобы наши болельщики завтра были счастливы.

— Выйдите ли вы с первых минут в завтрашней игре?

— Это вопрос не ко мне, а к главному тренер.

Также на вопросы журналистов ответил Дмитрий Шомко.

— Дмитрий, июль и август были очень напряженными для вас и для остальных игроков Астаны, тяжело ли перестраиваться?

— Да, мы отдыхали пять дней. Тренерский штаб дал задания, мне кажется мы с ними справились. А то, что мы часто играли, то это календарь. Все понимают, что мы играем за честь страны. Хотим показывать тот футбол, который ждут от нас болельщики. Это не всегда получается. Мы хотим зарабатывать очки и занимать соответствующие места.

— Ваш международный опыт побогаче, чем у других игроков. Какой эмоциональный настрой?

— Это разный уровень. У каждого тренера свои требования. Но мы хотим завтра победить и ощутить вкус победы. Надеемся, завтра соберется хоть половина стадиона. Это будет первый такой шаг вперед.

— Как вы собираетесь исправить ошибки прошлой игры?

— Да мы посмотрели, проанализировали, там, в основном были индивидуальные ошибки, которые заканчивались стандартными положениями. Мы отрабатывали эти моменты, но игра на игру не приходится, мы не знаем, в каком тактическом варианте будет играть Черногория, но то, что мы наигрываем, и стараемся настроиться только на победу.

— Александр Гейнрихович, видите ли вы прогресс в игре команды после вашего назначения на пост главного тренера?

— Вы знаете, что любой тренер сборной скажет, что это очень ограниченное время, 3−4 дня. Но главный момент это в плане психологии, чтобы они верили в себя и старались проявить свои лучшие качества. Они готовятся в своих клубах и в приоритете игроки, которые играют за основной состав и больше времени проводят на футбольном поле, в этом плане работаем. Конечно, хотелось бы, чтобы игроки сборной Казахстана все играли по 90 минут, но не все получают игровую практику и для нас это большая проблема.

— На две игры вы вызвали четырех вратарей, не многовато ли? Новички в сборной — это аванс? И как справитесь с отсутствием Исламхана?

— Появились новички и они заслужили вызов, играя постоянно в клубах, это первый вызов и конечно аванс. Будем смотреть, как они адаптируются в сборной, как себя проявляют с точки зрения перспективы эти игроки, за которыми мы наблюдаем. Завтра увидите основной состав, постараемся показать атакующий футбол, не сидеть в обороне и постараться для наших болельщиков, показать достойную хорошую игру. Когда мы играли в Алматы, огромный респект болельщикам, несмотря на то, что мы проиграли 1:3 — нам аплодировали. Они увидели, что на поле ребята были неравнодушны, хотя мы играли в меньшинстве большую часть времени. Для меня один из составляющих факторов — это характер, один из важных компонентов в спорте.

— Что с ситуацией по Шмидтгалю и ведется ли мониторинг других игроков, для точечного усиления?

— Мониторинг ведется, и в молодежной сборной появляется ряд перспективных футболистов, но самое важное — это переход из юношеского футбола в молодежный, и если игроки не получают игровой практики, то им тяжело набираться опыта и перейти в мужской футбол. В Казахстане нет двойного гражданства. Если футболист примет гражданство Казахстана, то будет считаться легионером, и то, что они находятся под влиянием агентов, то это ложный шаг. С перспективными ребятами мы разговаривали, но не получили ответ.

— Кто выбрал Лория капитаном? И насколько вы зависите от Исламхана?

— Если сборная зависит от одного игрока, то это не сборная, мне важно создать коллектив единомышленников, который верил в себя и верил в цель, что стоит перед ними. Ребята выбрали сами. И выбрали Давида, вице-капитаном стал Исламбек Куат. А выйдет ли он в основе, увидите завтра. Это ко многому обязывает, но есть конкуренция, и это главный движущий фактор в футболе.