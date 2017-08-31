Сборная Узбекистана по футболу проиграла команде Китая в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Китая в гостевом матче третьего этапа отборочного турнира в азиатской зоне к чемпионату мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
Встреча группы A, состоявшаяся в четверг в китайском городе Ухань, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч на 84-й минуте с пенальти забил Гао Линь.
Результаты других матчей:
Южная Корея — Иран — 0:0,
Таиланд — Ирак — 1:2,
Сирия — Катар — 3:1.
Сборная Ирана, уже гарантировавшая себе выход в финальный турнир чемпионата мира, с 21 очком возглавляет турнирную таблицу группы A. На втором месте, дающем путевку на турнир, идет Южная Корея (14 баллов), которую еще могут догнать Сирия и Узбекистан (обе — по 12 очков). Следом расположились Китай (9) и Катар (7), уже потерявшие шансы на выход на мировое первенство.
В заключительном туре третьего этапа 5 сентября состоятся следующие матчи: Катар — Китай, Иран — Сирия, Узбекистан — Южная Корея.
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