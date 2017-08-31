Парагвай вместе с Аргентиной и Уругваем будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Парагвай вместе с Аргентиной и Уругваем подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира—2030, сообщил президент страны Орасио Картес.
«Я могу подтвердить, что мы, президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая, договорились бороться за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года», — написал Картес в своём «твиттере».
Сообщение Картеса поддержал его соотечественник, президент южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес, сообщает Reuters.
Планируется, что в заявку будут включены шесть аргентинских городов и по три от Уругвая и Парагвая.
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