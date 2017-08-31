Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30859138/
31 августа 2017, 17:56 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Парагвай вместе с Аргентиной и Уругваем будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Парагвай вместе с Аргентиной и Уругваем подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира—2030, сообщил президент страны Орасио Картес.

«Я могу подтвердить, что мы, президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая, договорились бороться за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года», — написал Картес в своём «твиттере».

Сообщение Картеса поддержал его соотечественник, президент южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес, сообщает Reuters.

Планируется, что в заявку будут включены шесть аргентинских городов и по три от Уругвая и Парагвая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сборные Южной Кореи и Ирана сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Сборные Южной Кореи и Ирана сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 31 августа. Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Ирана со счетом 0:0 в домашнем матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Азиатской конфедерации футбола.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп