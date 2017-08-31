Мутко: Инфраструктура и стадионы к ЧМ-2018 готовы на 80%

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Корреспондент «Р-Спорт» стал участником пресс-тура для представителей международных информационных агентств, в котором побывал во всех городах предстоящего чемпионата мира 2018 года, не принимавших Кубок конфедераций. По очереди были исследованы Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Калининград и Москва.

«Люди (журналисты, участвовавшие в пресс-туре) не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности. 180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80%. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая», — сказал Мутко.