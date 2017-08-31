Мутко: Инфраструктура и стадионы к ЧМ-2018 готовы на 80%
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сто восемьдесят различных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России готовы на 80%, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
Корреспондент «Р-Спорт» стал участником
«Люди (журналисты, участвовавшие в пресс-туре) не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности. 180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80%. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая», — сказал Мутко.
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