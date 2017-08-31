ФОРМУЛЫ УСПЕХА

Девять европейских отборочных групп, исходя из сложившегося в них турнирного положения, можно условно разделить на три одинаковых кластера. Первый «объединяет» группы, в которых единолично лидируют и, не исключено, досрочно оформят себе допуск на ЧМ-2018 заведомые фавориты, а борьба ведется за попадание в стыки. В следующем кластере прямую путевку в финальную фазу оспаривают двое, а прочие могут им только напакостить — отнять очки в пользу конкурента. Самый интригующий — третий кластер: в этих шестерках все так закрутилось и переплелось, что ситуация в любой момент может перевернуться с ног на голову, а потом обратно.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 -:- Испания Италия

Сперва о втором, где формула успеха наиболее проста. Центральная игра уик-энда состоится в группе G: Испания — Италия. Победа в ней практически гарантирует победу и в турнире, ничья позволит нам упиваться заочной борьбой двух гигантов до последнего дня. Не без удовольствия отметим, что такие вот «досрочные финалы» нас ожидают теперь едва ли не каждый отборочный вечер.

В группе В Швейцария и Португалия наверняка совершат еще два синхронных шага к первому месту, биться за которое им придется друг с другом в заключительном туре. В группе D Сербия и Ирландия, размявшись на аутсайдерах, сразятся 5 сентября и, не исключено, определят вожака этой стаи. Что же до отжеребившихся сюда под первым и вторым номерами Уэльса, штампующего ничьи, и Австрии, то у прямых конкурентов они не выиграли еще ни разу. Кто-то из них, а то и оба вместе, отколется от турнирной борьбы после субботней встречи в Кардиффе, поскольку с учетом уже понесенных потерь не сможет соперничать ни за первое место в своей группе, ни за выход в стык со вторыми местами из других шестерок.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА НАЧНЕМ

Одно известно точно: несмотря на обилие ключевых встреч, седьмой тур не назовет ни одного имени финалиста. Зато начиная с 4 сентября каждый игровой день с большой долей вероятности может стать в этом ракурсе определяющим. Теоретически первого европейского гостя Россия-2018 может узнать и днем ранее, но для этого Босния в группе H должна потерять очки на Кипре, и тогда Бельгия, обыграв Грецию на ее поле, станет недосягаемой. Принимая во внимание, что греки крайне неуступчивы, и не только дома, а Кипр, наоборот, податлив, этот вариант не выглядит стопроцентно возможным. Но все же пометим для себя воскресную встречу в Пирее как решительную. Еще и потому, что, случись в нем победа греков, теневыми фаворитами станут уже они, а неопровержимым бельгийцам придется кровь из носу выиграть в жарком, несмотря на октябрь, и негостеприимном к чужим футболистам Сараево.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 1.09.2017, 21:45 -:- Чехия Германия

В понедельник приглашение в Россию могут заслужить Германия в группе С и Польша в группе Е. Но немцы, как и Бельгия, без сюрприза не справятся. Он заключается в том, что сначала Германии нужно обыграть на выезде Чехию и лишить ее последнего шанса на 2-е место (это еще не сенсация), а потом чехи без мотивации и настроения должны лечь костьми и не проиграть в Белфасте (вот где сюрприз). При ином, более вероятном раскладе чемпионам мира придется самим решить эту задачу — 5 октября, когда они выступят в Северной Ирландии. Поляки же, потерявшие очки только на старте отборочного турнира в Казахстане, в случае двух очередных побед, в Копенгагене и дома над теми же казахами, не получат путевку досрочно лишь в том случае, если Черногория обыграет Казахстан (что ей по силам) и Румынию, которая еще не утратила перспектив пробиться в стыковой раунд. Впрочем, именно здесь второе место пока «непроходное» из-за худших показателей по сравнению с другими группами.

Понедельник. Катвейк. Дик АДВОКАТ (слева) и Мемфис ДЕПАЙ на тренировке сборной Голландии. AFP 2017

ГРУППА «НУ И»

В трех оставшихся группах подлинная катавасия. Голландия, вооружившись услугами Дика Адвоката, пытается настичь шведов и французов, но уже в четверг для нее все может завершиться, если визит в Париж обернется очередной неудачей, которые оранжевые коллекционируют второй отборочный цикл подряд. Не менее важен и матч Болгария — Швеция, который, если допустить, что голландцы все-таки упрутся и не проиграют Франции, в случае победы болгар накалит турнирную обстановку до предела.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 2.09.2017, 21:45 -:- Украина Турция

Так уже получилось в группе I, где четыре сборные толкаются локтями и каждая имеет право думать, что именно она достойна занять первое место. Тут, однако, надо заметить, что Украина и Турция пока обыгрывают лишь аутсайдеров, тогда как Хорватия и Исландия — всех без разбора. И если рассуждать объективно, то фавориты здесь — последние двое. Во вторник у украинцев в Рейкьявике, а у турок — дома, в Эскишехире, будет возможность опровергнуть это утверждение. А перед тем они схлестнутся друг с другом в Харькове. В общем, это группа не просто I, а «ай-яй-яй». Или, если вам более по душе латинское прочтение, то «Ну И!».

Наконец, группа F. Трактовать ее можно в зависимости от пристрастий. Поклонники сборной Англии будут доказывать, что она уверенно лидирует, противники — что от преследователей она ушла совсем недалеко, и у словаков, если те приложат максимум усилий, есть шанс выйти вечером 4 сентября на 1-е место, а у словенцев, в свою очередь, максимально к нему приблизиться. В любом случае все будет решаться на «Уэмбли», вопрос лишь в том, когда именно: в понедельник, когда там выступят словаки, или через месяц, когда туда нагрянут словенцы?

А БРАЗИЛЬЦАМ ВСЕ РАВНО

Точно такое же положение, к слову, в Южной Америке, с той лишь разницей, что лауреатов там целых четверо, да и пятое место, как правило, выводит в финал — через невысокий «трансконтинентальный» барьер. Важнейший матч здесь состоится в европейскую ночь с четверга на пятницу: Уругвай примет Аргентину. Календарь финишных игр им благоволит в отличие от их главных соперников — чилийцев, которым предстоит съездить на боливийское высокогорье, в последнем туре к бразильцам, и принять Парагвай и Эквадор, для которых выигрыш в Сантьяго — последний шанс попасть на чемпионат мира. Тем не менее проигравший в зачетной битве в Монтевидео тоже попадет в сложную ситуацию — ведь ему придется непременно выигрывать оставшиеся матчи, тогда как оппонент приобретет комфортный очковый задел и на финише даже сможет немного расслабиться.

И только Бразилии нет никакого дела до всех этих рассусоливаний. Она на ЧМ уже пробилась.