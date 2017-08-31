Шевченко: Желаю Луческу удачи, но не в матче со сборной Украины

«У нас есть достаточно информации. Сейчас это не секрет. Есть видео, наши наблюдатели ездили смотрели матчи. Мы посмотрели список игроков, которых вызвал Мирча Луческу. Он сделал ставку на опытных игроков. Вызвал даже футболиста, который давно не играл. Ещё раз отмечу, Луческу делает ставку на опытных игроков. Луческу хорошо знает украинский футбол. Я хорошо к нему отношусь. Желаю ему удачи, но не в матче со сборной Украины.

В принципе, у меня на 95% была ясность, кого вызывать. Единственная позиция, по которой были вопросы, — это позиция нападающего. Она важна для нас. К сожалению, игроки, которых мы вызвали, получают мало практики в своих клубах. И правый защитник. Это две позиции, на которых есть небольшие проблемы. Ещё раз говорю, мы их будем решать, — цитирует тренера Мatchday.