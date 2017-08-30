Суарес и Месси проведут акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030

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Футболисты наденут футболки с числами 20 и 30 соответственно. Идея принадлежит президенту ассоциации футбола Уругвая Вильмару Вальдесу.



Матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдёт 1 сентября.

Чемпионат мира по футболу 1930 года был первым розыгрышем турнира среди мужских национальных футбольных сборных. Турнир проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Por gestión de Wilmar Valdez (presidente de AUF), Luis Suarez y Lionel Messi se pondrán estas camisetas para promover el Mundial 2030. <a href="https://t.co/bAbaJ4kZSu">pic.twitter.com/bAbaJ4kZSu</a></p>— Martin Charquero (@MartinCharquero) <a href="https://twitter.com/MartinCharquero/status/902947311357132800">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>