Суарес и Месси проведут акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030
Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси проведут акцию в поддержку совместной заявки Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030 на матче между этими командами, информирует журналист Tenfield Мартин Харкеро в «Твиттере».
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Футболисты наденут футболки с числами 20 и 30 соответственно. Идея принадлежит президенту ассоциации футбола Уругвая Вильмару Вальдесу.
Матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдёт 1 сентября.
Чемпионат мира по футболу 1930 года был первым розыгрышем турнира среди мужских национальных футбольных сборных. Турнир проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года.
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