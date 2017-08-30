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30 августа 2017, 22:33 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Суарес и Месси проведут акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси проведут акцию в поддержку совместной заявки Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030 на матче между этими командами, информирует журналист Tenfield Мартин Харкеро в «Твиттере».

Нападающие Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> и <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> проведут акцию в поддержку совместной заявки Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030 на матче между этими командами информирует журналист Tenfield <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Харкеро</span> в <span class=error>Твиттере</span>. Увеличить
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Футболисты наденут футболки с числами 20 и 30 соответственно. Идея принадлежит президенту ассоциации футбола Уругвая Вильмару Вальдесу.

Матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдёт 1 сентября.

Чемпионат мира по футболу 1930 года был первым розыгрышем турнира среди мужских национальных футбольных сборных. Турнир проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года.

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Суарес сможет сыграть против сборной Аргентины

Суарес сможет сыграть против сборной Аргентины

Врач сборной Уругвая Альберто Пан сообщил, что нападающий Луис Суарес сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины, который пройдёт 1 сентября.
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