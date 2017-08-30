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30 августа 2017, 11:27 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Суарес сможет сыграть против сборной Аргентины

Врач сборной Уругвая Альберто Пан сообщил, что нападающий Луис Суарес сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины, который пройдёт 1 сентября.

Врач сборной Уругвая <span class=error>Альберто</span> Пан сообщил что нападающий <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины который пройдёт 1 сентября. Увеличить
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Ранее стало известно, что Суарес восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось. Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2) 17 августа.

«Он прошёл все нужные процедуры, и видна положительная динамика. Его колено близко к полному выздоровлению. Суарес никогда не упустит шанс сыграть за свою национальную команду», — цитирует Пана Sport.es.

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