Суарес сможет сыграть против сборной Аргентины

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Ранее стало известно, что Суарес восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось. Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2) 17 августа.

«Он прошёл все нужные процедуры, и видна положительная динамика. Его колено близко к полному выздоровлению. Суарес никогда не упустит шанс сыграть за свою национальную команду», — цитирует Пана Sport.es.