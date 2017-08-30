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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30840873/
30 августа 2017, 11:44 | Футбол: Чемпионат мира | ЕАН

Обновленный спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге откроет Виталий Мутко

5 сентября в Екатеринбурге ждут «спортивного» вице-премьера Виталия Мутко.

Планируется, что высокопоставленный чиновник вместе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец».

Как рассказали ЕАН представители СОК, Мутко проведет там не более часа. Он примет участие в церемонии открытия стадиона, а затем для него проведут небольшую экскурсию по административно-бытовому комплексу и по стадиону.

Напомним, на стадионе «Калининец» будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.
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