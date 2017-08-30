Обновленный спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге откроет Виталий Мутко

Планируется, что высокопоставленный чиновник вместе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец».

Как рассказали ЕАН представители СОК, Мутко проведет там не более часа. Он примет участие в церемонии открытия стадиона, а затем для него проведут небольшую экскурсию по административно-бытовому комплексу и по стадиону.

Напомним, на стадионе «Калининец» будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.