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30 августа 2017, 10:10 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Избран капитан и вице-капитан сборной Казахстана по футболу

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Александром Бородюком и футболисты избрали капитана национальной сборной, сообщает KazFootball.kz.

Им стал 35-летний вратарь павлодарского «Иртыша» Давид Лория. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад — 26 мая 2000 года в матче против Сирии.

Вице-капитаном сборной Казахстана избран 24-летний полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат. На его счету 12 матчей и три забитых гола.

Стоит отметить, что Бауыржан Исламхан из-за дисквалификации пропустит матчи с Черногорией, Польшей и Румынией.

Напомним, что следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Черногории. Он состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена» и начнется в 22:00 по местному времени. А 4-го числа сборная Казахстана встретится с Польшей в Варшаве.

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Как известно, главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк объявил список футболистов, получивших приглашение на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Черногории и Польши. Однако пока неизвестно, кто выведет команду с капитанской повязкой на поле, передает корреспондент Vesti.kz.
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