Избран капитан и вице-капитан сборной Казахстана по футболу

Им стал 35-летний вратарь павлодарского «Иртыша» Давид Лория. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад — 26 мая 2000 года в матче против Сирии.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 -:- Казахстан Черногория

Вице-капитаном сборной Казахстана избран 24-летний полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат. На его счету 12 матчей и три забитых гола.

Стоит отметить, что Бауыржан Исламхан из-за дисквалификации пропустит матчи с Черногорией, Польшей и Румынией.

Напомним, что следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Черногории. Он состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена» и начнется в 22:00 по местному времени. А 4-го числа сборная Казахстана встретится с Польшей в Варшаве.