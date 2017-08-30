Избран капитан и вице-капитан сборной Казахстана по футболу
Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Александром Бородюком и футболисты избрали капитана национальной сборной, сообщает KazFootball.kz.
Им стал 35-летний вратарь павлодарского «Иртыша» Давид Лория. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад — 26 мая 2000 года в матче против Сирии.
Стоит отметить, что Бауыржан Исламхан
Напомним, что следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Черногории. Он состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена» и начнется в 22:00 по местному времени. А 4-го числа сборная Казахстана встретится с Польшей в Варшаве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter