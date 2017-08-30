Журналист EFE: Россия при подготовке к ЧМ-2018 не повторила ошибок Бразилии

Пресс-тур для международных информационных агентств, посвященный подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершился во вторник в Москве. Участниками пресс-тура стали представители 13 стран, в том числе журналисты агентств AP, Рейтер, AFP и DPA.

«Я сам скоро буду обобщать свой тур по городам России, и мой заголовок будет простой: Россия не повторяет ошибок, которые допустила Бразилия четыре года назад, — сказал Ортега корреспонденту “Р-Спорт”. — Ваша страна намного больше готова к чемпионату мира, чем ваш предшественник. Я видел все стадионы Кубка конфедераций, это четыре шикарные арены, и теперь я увидел остальные места. Возможно, только Самара среди них выделяется, там что-то не так. Но в целом Россия уже готова к чемпионату, и все идет по плану».