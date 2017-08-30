Журналист EFE: Россия при подготовке к ЧМ-2018 не повторила ошибок Бразилии
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Россия в ходе пресс-тура для международных информационных агентств доказала, что во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года не повторила ошибок, допущенных в ходе подготовки предыдущего турнира в Бразилии, заявил агентству «Р-Спорт» корреспондент испанского независимого информационного агентства (EFE) Игнасио Ортега.
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«Я сам скоро буду обобщать свой тур по городам России, и мой заголовок будет простой: Россия не повторяет ошибок, которые допустила Бразилия четыре года назад, — сказал Ортега корреспонденту “Р-Спорт”. — Ваша страна намного больше готова к чемпионату мира, чем ваш предшественник. Я видел все стадионы Кубка конфедераций, это четыре шикарные арены, и теперь я увидел остальные места. Возможно, только Самара среди них выделяется, там
«Что касается наследия, то я понимаю ваш аргумент — лучшие стадионы означает больше людей, — добавил собеседник агентства. — Не знаю, как это будет, но я вижу большую разницу между Россией и Бразилией. И это большой урок для меня. Единственное, в чем я сомневаюсь, это в миллионе гостей
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