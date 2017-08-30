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30 августа 2017, 9:27 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Журналист EFE: Россия при подготовке к ЧМ-2018 не повторила ошибок Бразилии

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Россия в ходе пресс-тура для международных информационных агентств доказала, что во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года не повторила ошибок, допущенных в ходе подготовки предыдущего турнира в Бразилии, заявил агентству «Р-Спорт» корреспондент испанского независимого информационного агентства (EFE) Игнасио Ортега.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Россия в ходе <nobr>пресс-тура</nobr> для международных информационных агентств доказала что во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года не повторила ошибок допущенных в ходе подготовки предыдущего турнира в Бразилии заявил агентству Р-Спорт корреспондент испанского независимого информационного агентства (EFE) <span class=error>Игнасио</span> <span class=error>Ортега</span>. Увеличить
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Пресс-тур для международных информационных агентств, посвященный подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершился во вторник в Москве. Участниками пресс-тура стали представители 13 стран, в том числе журналисты агентств AP, Рейтер, AFP и DPA.

«Я сам скоро буду обобщать свой тур по городам России, и мой заголовок будет простой: Россия не повторяет ошибок, которые допустила Бразилия четыре года назад, — сказал Ортега корреспонденту “Р-Спорт”. — Ваша страна намного больше готова к чемпионату мира, чем ваш предшественник. Я видел все стадионы Кубка конфедераций, это четыре шикарные арены, и теперь я увидел остальные места. Возможно, только Самара среди них выделяется, там что-то не так. Но в целом Россия уже готова к чемпионату, и все идет по плану».

«Что касается наследия, то я понимаю ваш аргумент — лучшие стадионы означает больше людей, — добавил собеседник агентства. — Не знаю, как это будет, но я вижу большую разницу между Россией и Бразилией. И это большой урок для меня. Единственное, в чем я сомневаюсь, это в миллионе гостей из-за рубежа. Я живу в России и знаю, что здесь все отлично. Но западная пропаганда работает на то, чтобы болельщиков было как можно меньше. У меня есть сомнения, хотя мы постараемся донести правду до наших читателей».
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